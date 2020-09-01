İşte prim desteğinin detayları: 3000 TL maaş alana 735 TL prim





Milliyet'ye yer alan habere göre destek kapsamına giren bir işyeri, kazancı 3 bin TL olan bir çalışanı için her ay 735.75 TL prim desteğinden yararlanabilecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) genelgesine göre, normalleşme desteğinden, kısa çalışma ve nakdi ücret desteğinden yararlanan ve işyerinde kısmi ya da tamamen haftalık normal çalışma süresine dönen işletmeler yararlanacak. Bu çerçevede, koronavirüs sürecinde toplam 50 işçinin kısa çalışma ödeneğinden yararlandığı bir şirkette, bu işçilerin 30'unun kısa çalışmasının sona ermesi halinde, 30 işçi üzerinden destek verilecek. 20 işçinin kısa çalışma ödeneğinden yararlanması, prim desteğine engel olmayacak.