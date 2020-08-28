28 Ağustos 2020, Cuma
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan milli ekonomi mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı , ve Kalkınma Komitesi toplantısı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak Twitter'dan yaptığı paylaşımda, " programlarımızı, küresel finans durumunu istişare ettik. 2020 yılını bu performans ile sürdürüp gelecek yılda bunu çok daha ileri taşıyacağız inşallah." ifadelerine yer verdi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.08.2020
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan milli ekonomi mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantısında, milli ekonomi programlarını, küresel finans durumunu istişare ettiklerini bildirdi.

MİLLİ EKONOMİ MESAJI

Albayrak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ağustos ayı Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantısını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bakan Albayrak, açıklamasında, "Milli ekonomi programlarımızı, küresel finans durumunu istişare ettik. 2020 yılını bu performans ile sürdürüp gelecek yılda bunu çok daha ileri taşıyacağız inşallah." ifadelerini yer verdi.

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