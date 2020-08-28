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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan ekonomik güven endeksi paylaşımı: "Battık, bittik" lobisi yine üzülecek

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan ekonomik güven endeksi paylaşımı: "Battık, bittik" lobisi yine üzülecek

Son dakika haberine göre , "'Battık, bittik' lobisi yine üzülecek. temmuz ayında 82,2 iken, ağustos ayında %4,4 oranında artarak 85,9 oldu. Durmak yok. Yola devam!" dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.08.2020 Güncelleme Tarihi: 28.08.2020
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan ekonomik güven endeksi paylaşımı: Battık, bittik lobisi yine üzülecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından, ağustos ayına ilişkin Ekonomik Güven Endeksi verilerini değerlendirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayraktan ekonomik güven endeksi paylaşımı: Battık, bittik lobisi yine üzülecek HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'TAN EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ PAYLAŞIMI: "BATTIK, BİTTİK" LOBİSİ YİNE ÜZÜLECEK

İşte Bakan Albayrak'ın paylaşımı:

"Battık, bittik" lobisi yine üzülecek. Ekonomik Güven Endeksi temmuz ayında 82,2 iken, ağustos ayında %4,4 oranında artarak 85,9 oldu. Durmak yok. Yola devam!

EKONOMİYE GÜVEN ARTIYOR
Ekonomik güven endeksi geçtiğimiz temmuz ayında 82,2 iken ağustos ayında yüzde 4,4 oranında artarak 85,9 değerine yükseldi..

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