Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan ekonomik güven endeksi paylaşımı: "Battık, bittik" lobisi yine üzülecek
Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "'Battık, bittik' lobisi yine üzülecek. Ekonomik Güven Endeksi temmuz ayında 82,2 iken, ağustos ayında %4,4 oranında artarak 85,9 oldu. Durmak yok. Yola devam!" dedi.
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EKONOMİYE GÜVEN ARTIYOR
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından, ağustos ayına ilişkin Ekonomik Güven Endeksi verilerini değerlendirdi.
İşte Bakan Albayrak'ın paylaşımı:
"Battık, bittik" lobisi yine üzülecek. Ekonomik Güven Endeksi temmuz ayında 82,2 iken, ağustos ayında %4,4 oranında artarak 85,9 oldu. Durmak yok. Yola devam!
EKONOMİYE GÜVEN ARTIYOR
Ekonomik güven endeksi geçtiğimiz temmuz ayında 82,2 iken ağustos ayında yüzde 4,4 oranında artarak 85,9 değerine yükseldi..