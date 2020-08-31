31 Ağustos 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: 2. çeyrek büyüme rakamları açıklandı

Son dakika: 2. çeyrek büyüme rakamları açıklandı

Son dakika haberine göre , yılın ikinci çeyreğine ait büyüme rakamlarını açıklandı. ekonomisi yeni tip koronavirüs salgını ve kısıtlama tedbirlerinin etkisiyle yılın ikinci çeyreğinde yüzde 9,9 küçüldü

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 31.08.2020 Güncelleme Tarihi: 31.08.2020
ABONE OL
Son dakika: 2. çeyrek büyüme rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) zincirlenmiş hacim endeksi olarak, yılın ikinci çeyreğinde, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 9.9 daraldı.

Son dakika: 2. çeyrek büyüme rakamları açıklandı! Pandemiyi en az hasarla atlatıyoruz SON DAKİKA: 2. ÇEYREK BÜYÜME RAKAMLARI AÇIKLANDI! PANDEMİYİ EN AZ HASARLA ATLATIYORUZ



GSYH'yi oluşturan faaliyetlerden;
- tarım yüzde 4.0,
- bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 11.0,
- finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 27.8,
- gayrimenkul faaliyetleri yüzde 1.7 büyürken,
- sanayi yüzde 16.5,
- inşaat sektörü yüzde 2.7,
- hizmetler yüzde 25,
- mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 16.5,
- kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 2.4,
- diğer hizmet faaliyetleri yüzde 18 daraldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA