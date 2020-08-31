Son dakika: 2. çeyrek büyüme rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) zincirlenmiş hacim endeksi olarak, yılın ikinci çeyreğinde, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 9.9 daraldı.





GSYH'yi oluşturan faaliyetlerden;

- tarım yüzde 4.0,

- bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 11.0,

- finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 27.8,

- gayrimenkul faaliyetleri yüzde 1.7 büyürken,

- sanayi yüzde 16.5,

- inşaat sektörü yüzde 2.7,

- hizmetler yüzde 25,

- mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 16.5,

- kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 2.4,

- diğer hizmet faaliyetleri yüzde 18 daraldı.