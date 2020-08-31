Türkiye otomotiv sanayisi gece gündüz üç vardiya üretime başladı

Türkiye otomotiv sanayisi ağustostaki 15 günlük bakım ve onarım arasından sonra işe hızlı başlangıç yaptı. Hem iç pazarın hem de yurtdışı siparişlerini yetiştirebilmek amacıyla yeniden üç vardiya çalışmaya başladı. Kapasite kullanım oranları yüzde 90'lara kadar çıktı. Fazla mesai yapan bile var.

Otomotiv sanayisi, pandemi ile birlikte nisan-mayıs aylarında kapılarını kapatmak zorunda kalmıştı. Haziranda yeniden üretime başlayan otomotivcilerin, kapasite kullanımı her ay kademeli olarak arttı.

Son dört aya umutla giren Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca, bu durumu "Ölümü gördük, sıtma olduk, iyileştik ve üretiyoruz" şeklinde açıkladı.