Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan tarihi keşif paylaşımı: Fatih yeni bir çağın başlangıcı olacak
Karadeniz'deki tarihi keşif ile ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Fatih Sultan Mehmet nasıl ki bir çağı kapatıp yeni bir çağ açtıysa Fatih gemimiz de yeni bir çağın başlangıcı olacak." dedi.
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Karadeniz'de bulunan doğalgaz ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Bakan Albayrak paylaşımında, "Milli, Bağımsız, Temiz enerji için Karadeniz'deki Fatih'imiz alnımızın AK'ı oldu. Fatih Sultan Mehmet nasıl ki bir çağı kapatıp yeni bir çağ açtıysa Fatih gemimiz de yeni bir çağın başlangıcı olacak." ifadelerini kullandı.
İşte Bakan Albayrak'ın paylaşımındaki kareler: