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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan tarihi keşif paylaşımı: Fatih yeni bir çağın başlangıcı olacak

'deki tarihi keşif ile ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulunan , " nasıl ki bir çağı kapatıp yeni bir çağ açtıysa Fatih gemimiz de yeni bir çağın başlangıcı olacak." dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.08.2020 Güncelleme Tarihi: 25.08.2020
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan tarihi keşif paylaşımı: Fatih yeni bir çağın başlangıcı olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Karadeniz'de bulunan doğalgaz ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Fatih gemimiz de yeni bir çağın başlangıcı olacak SON DAKİKA: HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK: FATİH GEMİMİZ DE YENİ BİR ÇAĞIN BAŞLANGICI OLACAK

Bakan Albayrak paylaşımında, "Milli, Bağımsız, Temiz enerji için Karadeniz'deki Fatih'imiz alnımızın AK'ı oldu. Fatih Sultan Mehmet nasıl ki bir çağı kapatıp yeni bir çağ açtıysa Fatih gemimiz de yeni bir çağın başlangıcı olacak." ifadelerini kullandı.

İşte Bakan Albayrak'ın paylaşımındaki kareler:


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