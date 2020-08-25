Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Karadeniz'de bulunan doğalgaz ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak paylaşımında, "Milli, Bağımsız, Temiz enerji için Karadeniz'deki Fatih'imiz alnımızın AK'ı oldu. Fatih Sultan Mehmet nasıl ki bir çağı kapatıp yeni bir çağ açtıysa Fatih gemimiz de yeni bir çağın başlangıcı olacak." ifadelerini kullandı.

İşte Bakan Albayrak'ın paylaşımındaki kareler:



