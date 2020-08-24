Tarihi keşif vatandaşın cebine yansıyacak! Doğalgaz faturalarına çifte indirim gelecek







ÇIKARILAN GAZ İNDİRİM GETİRECEK

Yeni Şafak'ın haberine göre Arz talep dengesi üzerinden konuyu değerlendiren Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Enerji Ekonomileri Derneği Başkanı Gürkan Kumbaroğlu, arz tarafı çoğaldıkça ister istemez fiyatların da ucuzlayacağının altını çizdi. Bu durumun gazın geldiği zaman yani 2023 yılı için geçerli olduğunu dile getiren Kumbaroğlu gaz gelmeden önce de ikinci bir indirime ilişkin dikkat çeken bir noktaya değindi.

TÜRKİYE'NİN ELİ GÜÇLENDİ

Türkiye'nin artık diğer gaz aldığı ülkelerle pazarlıklarında elinin çok güçlendiğini ve bunu Türkiye'ye gaz satan ülkelerin de özellikle Karadeniz'de bulunan gazla daha iyi anladığını ifade eden Kumbaroğlu, hali hazırda Türkiye'nin yapmış olduğu gaz alım sözleşmelerinin de yavaş yavaş sona erdiği bir döneme girildiğini o yüzden söz konusu sözleşmelerde yapılacak yapılandırmalarda ciddi indirimlerin kapısının da aralandığını kaydetti.

Doğal gazda dengeler değişiyor. Rusya'nın en fazla gaz ihraç ettiği ülkelerden biri olan Türkiye, son yıllarda alım oranında ciddi düşüşler gerçekleştiriyor. Öyle ki, Rus gazındaki yüksek fiyattan dolayı alternatif ülkelere yönelinilirken, mart ayında düşüş oranı ise yüzde 70'i aştı. Türkiye'nin doğal gaz tedariğinde uzun süre açık ara birinci olan Rusya'nın zirveyi 4 ülkeye kaptırmasını yorumlayan uzmanlar ise; değişen dengelerin Rus tarafını indirime zorlayacağının altını çiziyor.