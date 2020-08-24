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Türkiye Bankalar Birliği Giresun'daki sel felaketi sonrası harekete geçti! Vatandaşlara kolaylık sağlanacak

(), 'da felaketinden etkilenen vatandaşların bankalara olan borçlarının ödenmesi, ertelenmesi ve finansman olanağı sağlanması için gerekli kolaylıkların gösterilmesi konusunda üyelerine tavsiye kararı aldı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.08.2020 Güncelleme Tarihi: 24.08.2020
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Türkiye Bankalar Birliği Giresun'daki sel felaketi sonrası harekete geçti! Vatandaşlara kolaylık sağlanacak

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Giresun'da meydana gelen sel felaketi nedeniyle "ödeme imkânları olumsuz etkilenen banka müşterilerinin" bankalara olan borçlarının ödenmesinde, ertelenmesinde ve/veya kendilerine finansman olanakları sağlanmasında gerekli kolaylıkların gösterilmesi" için üyelerine tavsiyede bulunduğunu açıkladı.

TBB'den yapılar açıklamada, TBB Yönetim Kurulu'nun toplantısında, afet bölgesinde yaşanan muhtelif sorunların hafifletilmesine katkıda bulunulması, bankacılık hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürülmesi ve bölgenin ihtiyaç duyabileceği desteğin sağlanması konuları görüşüldüğü belirtildi.

Toplantıda ayrıca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile eşgüdüm halinde bankalar tarafından alınan önlemler ve yapılan çalışmalar değerlendirildiği de belirtilerek, şöyle denildi:

"Yönetim Kurulumuz, felaketin bölge ekonomisinde yol açtığı olumsuz etkilere maruz kalan, ödeme imkânları olumsuz etkilenen banka müşterilerinin bankalara olan borçlarının ödenmesinde, ertelenmesinde ve/veya kendilerine finansman olanakları sağlanmasında gerekli kolaylıkların gösterilmesi hususunda Üyelerimize tavsiyede bulunulmasına; mücbir halin yaşandığı mahalde ikâmetgahı/işyeri adresi veya şubede hesabı bulunan müşterilerin kredi risk, kredi ödeme, senet ve çek işlemlerine ilişkin bildirimlerinin, Risk Merkezi mücbir hal düzenlemesi çerçevesinde yapılması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi için Risk Merkezi Üyelerinin bilgilendirilmesine karar verilmiştir."

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