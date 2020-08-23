23 Ağustos 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Bakan Albayrak'tan Giresun paylaşımı: Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşlarının yanındadır

Bakan Albayrak'tan Giresun paylaşımı: Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşlarının yanındadır

Hazine ve Maliye Bakanı 'da yaşanan sel felaketi sonrası hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak mesajında; "Devletimiz, tüm imkanlarıyla vatandaşlarının yanındadır. Geçmiş olsun Giresun" ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.08.2020 Güncelleme Tarihi: 23.08.2020
ABONE OL
Bakan Albayrak'tan Giresun paylaşımı: Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşlarının yanındadır

Giresun'da meydana gelen sel felaketinde 5 kişi hayatını kaybetti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Giresun'da yaşanan sel felaketiyle ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayımladı.

Bakan Albayraktan Giresun paylaşımı: Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşlarının yanındadır BAKAN ALBAYRAK: DEVLETİMİZ TÜM İMKANLARIYLA VATANDAŞLARININ YANINDADIR

Bakan Albayrak paylaştığı mesajında;

Giresun'da yaşanan sel felaketinde şehit olan askerimize ve kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Devletimiz, tüm imkanlarıyla vatandaşlarının yanındadır. Geçmiş olsun Giresun!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA