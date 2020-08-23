Bakan Albayrak'tan Giresun paylaşımı: Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşlarının yanındadır

Giresun'da meydana gelen sel felaketinde 5 kişi hayatını kaybetti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Giresun'da yaşanan sel felaketiyle ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayımladı.

Bakan Albayrak paylaştığı mesajında;

Giresun'da yaşanan sel felaketinde şehit olan askerimize ve kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Devletimiz, tüm imkanlarıyla vatandaşlarının yanındadır. Geçmiş olsun Giresun!