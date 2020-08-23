23 Ağustos 2020, Pazar
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Karadeniz gazı enerji piyasasını uçuşa geçirecek!

Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz rezervini keşfetmesi, enerji piyasasında büyük bir memnuniyet oluşturdu. Başkanı , tarihin en büyük doğalgaz rezervi için "Ülkemiz kendi hidrokarbon kaynaklarına sahip olmanın yanı sıra bölgesel doğalgazın fiyatlandığı bir pazar haline gelecektir. EPDK olarak biz de 'kendi doğalgazımızın' düzenleyicisi olmaktan, vatandaşlarımızın hizmetine sunulmasına katkı sağlamaktan büyük gurur duyacağız." dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.08.2020
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Karadeniz gazı enerji piyasasını uçuşa geçirecek!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 83 milyon vatandaşa müjdelediği dev doğalgaz keşfi enerji sektöründe de coşku yarattı. 320 milyar metreküplük doğalgaz keşfini değerlendiren enerji sektörünün duayenlerinden Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ( EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, şunları kaydetti:

'KENDİ DOĞALGAZIMIZIN' DÜZENLEYİCİSİ OLMAKTAN BÜYÜK GURUR DUYACAĞIZ

"Öncelikle bu keşfin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Başta bu sürece liderlik eden sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, büyük emek veren bakanlarımız sayın Berat Albayrak ve sayın Fatih Dönmez'e, kamunun ve özel sektörün bütün temsilcilerine teşekkür ediyorum.

Türkiye enerji sektörü için bir dönüm noktasındayız. Bir yandan yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarımızın elektrik üretimindeki payı hızla artarken bir yandan da hidrokarbon kaynak arayışımızda böylesine güzel bir haber almak çok önemli. Ben güzel haberlerin gelmeye devam edeceğine yürekten inanıyorum. Bu keşifler, enerji ticaret merkezi olma hedefimize her geçen gün bizi biraz daha yaklaştıracak... Ülkemiz kendi hidrokarbon kaynaklarına sahip olmanın yanı sıra bölgesel doğalgazın fiyatlandığı bir pazar haline gelecektir. EPDK olarak biz de 'kendi doğalgazımızın' düzenleyicisi olmaktan, vatandaşlarımızın hizmetine sunulmasına katkı sağlamaktan büyük gurur duyacağız."

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