İŞKUR'dan annelere müjde: Hem izin hem maaş! | İşte İŞKUR yarım çalışma ödeneği şartları...

ŞARTLAR NELER?

* İşçinin adına doğum veya evlat edinme tarihinden önceki son üç yılda en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi bildirilmiş olması,

* Haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışılması,

* Analık hali izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde en yakın İŞKUR birimine doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma belgesi ile başvuruda bulunması gerekiyor.