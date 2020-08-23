Emeklilere 355 TL intibak zammı olacak mı? 2000 sonrası SSK-SGK-Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Sorularının yanıtları uzun süredir gündemin ilk sıralarında yer alan ve araştırılan konuları arasında yer alıyor. Yaklaşık 5 milyon emekli yasanın meclise gelmesini ve taleplerinin kabul görmesini bekliyor. İnternet arama trendlerinde en üst sıralarda yer alan konu hakkında, TUED Başkanı Kazım Ergün açıklamalarda bulundu. Ergün, 2000 öncesi emekli olanlar ve sonrasında emekli olanlar arasındaki maaş farkının intibak ile kapanacağını söyledi. Peki, Emeklilere 355 TL intibak zammı olacak mı? 2000 sonrası SSK-SGK-Bağkur en düşük emekli maaşı...

5 TALEP GÜNDEME GELİYOR

Emekliler, memur konfederasyonları tarafından toplu sözleşme masasına taşınan 5 talebin KPDK gündemine alınıp karara bağlanmasını bekliyor.

Talepler kabul edilirse, sadece memur emeklileri için değil, tüm emekliler için hayata geçirilmesi bekleniyor.