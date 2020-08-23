Emekliye yeni zam müjdesi! Emeklilere 355 TL intibak zammı olacak mı? 2000 sonrası SSK-SGK-Bağkur en düşük emekli maaşı...
2000 sonrası SSK-SGK-Bağkur en düşük emekli maaşının intibak zammı sonrasında ne kadar olacağı merak ediliyor. 5 milyon emekli uzun süredir intibak yasasının meclise gelmesini bekliyor. 2000 öncesi emekliler için yasa sonrası getirilen olanakların 2000 sonrası içinde olmasını isteyen emekliler taleplerini sunuyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), 2000 yılı öncesi emekli olanlara uygulanan intibak ödemelerinin 2000 sonrası emeklilere de yapılmasını talep etti. Eğet talep onay görürse emekli maaşlarının ne kadar olacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Emeklilere 355 TL intibak zammı olacak mı? 2000 sonrası SSK-SGK-Bağkur en düşük emekli maaşı...
Emeklilere 355 TL intibak zammı olacak mı? 2000 sonrası SSK-SGK-Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Sorularının yanıtları uzun süredir gündemin ilk sıralarında yer alan ve araştırılan konuları arasında yer alıyor. Yaklaşık 5 milyon emekli yasanın meclise gelmesini ve taleplerinin kabul görmesini bekliyor. İnternet arama trendlerinde en üst sıralarda yer alan konu hakkında, TUED Başkanı Kazım Ergün açıklamalarda bulundu. Ergün, 2000 öncesi emekli olanlar ve sonrasında emekli olanlar arasındaki maaş farkının intibak ile kapanacağını söyledi. Peki, Emeklilere 355 TL intibak zammı olacak mı? 2000 sonrası SSK-SGK-Bağkur en düşük emekli maaşı...
5 TALEP GÜNDEME GELİYOR
Emekliler, memur konfederasyonları tarafından toplu sözleşme masasına taşınan 5 talebin KPDK gündemine alınıp karara bağlanmasını bekliyor.
Talepler kabul edilirse, sadece memur emeklileri için değil, tüm emekliler için hayata geçirilmesi bekleniyor.
İşte emeklilerin KPDK'da ele alınıp sonuçlandırılmasını istediği talepler:
5 TALEP VAR
■ Emeklilere de memurlar gibi aile yardımı verilsin.
■ Emekli kamu görevlileri, yaş sınırı olmaksızın toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlandırılsın.
■ Aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkının giderilmesi amacıyla; düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilsin.
■ Emekli kamu görevlileri, kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen tüm eğitim ve dinlenme tesislerinden yüzde 50 indirimli yararlansın.
■ Emekli aylığı bağlanabilmesi için gerekli olan koşulları yaş koşulu dışında sağlayarak kendi isteği ile görevinden ayrılanlar Genel Sağlık Sigortası'ndan yararlandırılsın.
428 TL AİLE YARDIMI
Talepler hayata geçerse memurlara verilen aile yardımından emekliler de yararlanacak. Çalışmayan eş için 351,09, 6 yaş üstü çocuk için 38,62 lira ödenecek. Eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan emekli, aylık 428 lira aile yardımı alacak.