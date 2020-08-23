Müjde haberine en çok onlar sevindi! Zonguldak'ta doğalgaz sevinci

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Zonguldak açıklarında Tuna 1 sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervinin bulduğunu açıklaması Zonguldak halkı tarafından sevinçle karşılandı. Zonguldak halkı kömür madenleriyle Türkiye ekonomisini lokomotifi olan şehirlerinin doğal gaz kaynağı ile ülke ekonomisinde yeniden lokomotif kent olacağını söylüyor.

Milliyet'in haberine göre Başkan Erdoğan, merakla beklenen müjdesini açıklamasının ardından gözler Zonguldak ve çevresine çevrildi. Fatih sondaj gemisinin Karadeniz açıklarında Tuna 1 sondaj bölgesinde yaptığı çalışmalar sonucunda 320 milyar metreküp doğal gaz rezervinin bulduğunu açıklaması tüm Türkiye'de olduğu gibi Zonguldak'ta da sevinçle karşılandı.

"EKONOMİ KAZANACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesinin ardından Zonguldak halkının nabzını tuttuk. Zonguldak'ta gazetecilik yapan Ercan Demir, çok heyecanlı olduklarını belirterek, "Zonguldak için biz çok heyecanlıyız. Zonguldak artık emeğin başkentinden doğal gazın başkenti olma yoluna girdi. Zonguldak bir zamanlar ülke ekonomisini sırtında taşıdı.

60-70-80'li yıllara kadar taş kömürü ile ekonomi şahlandı. Şehirde o dönem 50-60 bin civarında işçi vardı. İşçi başkentiydi. Şimdi 6-7 bin işçi var. Ancak bu mutlu haber sonrası Zonguldak halkı da ülke ekonomisi kazanacak. Tesis kurulacak istihdam yaratılacak bunlar birkaç yılı bulacak ama bu gelecek için umut verici" dedi.

İşportacılık yapan Mustafa Soysal, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir müjde vereceğini duyurunca ben Karadeniz'de doğal gaz bulunduğunu anladım. Çünkü bu bölgede çalışma yapıldığını biliyorduk. Ekonomiye çok olumlu katlılar olacağını biliyoruz. Çünkü doğal gaz almak için döviz hep dışarı gidiyordu. Doğal gaz aldığımız ülkeler en ufak bir siyasi krizde bizi doğal gaz vanasını kapatmakla tehdit ediyorlardı. Artık kışın ortasında Türkiye'yi tehdit etme dönemi bitti" diye konuştu.

90'lı yıllardan bu yana Zonguldak'ta kömüre duyulan ihtiyacın azalmasından kaynaklı ekonomik olarak bir gerileme yaşandığını belirten kuyumculuk yapan Hakan Küçük şunları söyledi:

"KENTİN DEĞERİ ARTACAK"

"Son yıllarda bir takım endüstriyel yatırımlar oldu Zonguldak için bir umut ışığı arıyorduk ki doğal gaz bulunması Zonguldak ve Türkiye ekonomisinin aradığı umut ışığı oldu. Zonguldak'ın eski günlerine dönmesi hızlanacaktır. Atatürk'ün bir sözü var; 'Zonguldak'ın derin toprakları altındaki maden serveti ne kadar kıymetli ise, bizim gözümüzde Zonguldak da o kadar çok değerli bir ilimizdir' diye. Yeniden Zonguldak'ın değeri artacaktır."

"SEVİNÇLE KARŞILADIK"

Zonguldak Kuyumcular Derneği Başkanı Çetin Çelik de, 320 milyar metreküplük bir rezervin bulunmasını sevinçle karşıladıklarını belirtti. Çelik, "Kurulacak depolama tesisi ve limanlarla Zonguldak yeniden bir ivme kazanacaktır. 80'li yıllarda 118 bin olan Zonguldak nüfusu aradan geçen 40 yılın ardından 110 bine geriledi. Anormal derecede göç var. Bunun durdurulup tekrar Zonguldak'a kazandırılmasından dolayı mutlu oluruz. Zonguldak'ta iş dünyası olarak bu süreçte Zonguldak ve ülke ekonomimize katkı sunmak için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız" diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN ALMANYA'SIYDI"

Babasının 1930 yılında Ardahan'dan Zonguldak'a madende çalışmak için geldiğini anlatan esnaf Kemal Kılıç, şöyle konuştu: "O zamanlar Türkiye'nin Almanya'sı olarak adlandırılan Zonguldak insanların iş bulmak için geldiği bir yerdi. Ancak bu şehir artık atıl bir kasaba durumuna dönüştü. Zonguldak geçmiş güzel günlerinden çok uzaklaştı. Açıklanan müjde ile Türkiye'nin ve Zonguldak'ın yeniden yükselişini göreceğimiz için mutluyuz."

TERSİNE GÖÇ BAŞLAYACAK

Restoran işletmecisi Turan Könes, şunları söyledi: "Verilen müjdeyle birlikte Türkiye ve ülke ekonomisi için umutluyuz. Doğal gaz rezervinin depolanması, işlenmesi ve dağıtılması konusunda kurulacak tesislerle Zonguldak'ın Zonguldaklının eski güzel günlerine dönmesini ümit ediyoruz. Yıllardır göç veren şehrimizde tersine göçlerin başlamasını bekliyoruz."