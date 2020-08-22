Doğalgaz nasıl çıkarılıyor? Türkiye’nin Karadeniz'deki keşfi sonrası merak konusu!

A Haber, Türkiye’nin Karadeniz’deki doğalgaz keşfini çeşitli yönlerden irdeliyor. Başkan Erdoğan, her zamanki duruşuyla bir müjdeyi daha Türkiye'yi harekete geçirecek şekilde duyurdu. Ancak bu haber vatandaşın anlayacağı bir şekilde çok yönlü bir analizi gerektiriyor. Bu bağlamda akıllara gelen bir diğer konu ise “doğalgaz nasıl çıkarılıyor?” sorusu… Yanıtını Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Cenk Yaltırak, Hatırla programında anlattı.