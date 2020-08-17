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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ekonomi verilerini değerlendirdi: Türkiye güçlenerek çıkacak

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ekonomi verilerini değerlendirdi: Türkiye güçlenerek çıkacak

"’de hanehalkı borçluluğunda kişi başına düşen miktarı 1.291 dolardır. Gelişmekte olan ülkelerde 26.680 dolar olan bu rakam; 6.271 dolar olan dünya ortalamasının çok altındadır. Kamu borçluluğunda ise Türkiye'nin rakamları dünya ortalamasının üçte biridir.Türkiye, hanehalkı ve kamu borçluluğu gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere kıyasla çok daha iyi durumdadır. Türkiye ekonomisi, dünden bugüne nasıl direncini koruyarak nice badirelere göğüs gerdiyse bu küresel krizden de daha da güçlenerek çıkacaktır." dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.08.2020 Güncelleme Tarihi: 17.08.2020
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ekonomi verilerini değerlendirdi: Türkiye güçlenerek çıkacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından ekonomi verilerini değerlendirdi.

Bakan Albayrak şu ifadelere yer verdi;

Ekonomi ve kriz yönetimi konusunda sabıkası kabarık olup Türkiye'ye karanlık günler yaşatanlar, BUGÜN 'borçluluk' üzerinden ortaya koydukları yalanlarla kendilerince yıpratma politikası izliyor.

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ekonomi verilerini değerlendirdi: Türkiye güçlenerek çıkacak SON DAKİKA: HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK EKONOMİ VERİLERİNİ DEĞERLENDİRDİ: TÜRKİYE GÜÇLENEREK ÇIKACAK

Türkiye'de hanehalkı borçluluğunda kişi başına düşen borç miktarı 1.291 dolardır. Gelişmekte olan ülkelerde 26.680 dolar olan bu rakam; 6.271 dolar olan dünya ortalamasının çok altındadır. Kamu borçluluğunda ise Türkiye'nin rakamları dünya ortalamasının üçte biridir.

Türkiye, hanehalkı ve kamu borçluluğu gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere kıyasla ÇOK DAHA İYİ DURUMDADIR. Türkiye ekonomisi, dünden bugüne nasıl direncini koruyarak nice badirelere göğüs gerdiyse bu küresel krizden de daha da güçlenerek çıkacaktır.





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