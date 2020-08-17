Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Tarihi rekor kırdı

İşte Bakan Albayrak'ın paylaşımı:

250 alt sektörü harekete geçiren inşaat sektörü hareketlenmeye devam ediyor.

Konut satışları Temmuz'da tüm zamanların en iyi rakamlarına ulaşarak tarihi rekor kırdı.

Vatandaşlarımızın ev sahibi olması noktasında kamu bankalarımızın payı büyük. Bankalarımıza teşekkür ediyorum.