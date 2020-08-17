Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Tarihi rekor kırdı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak konut satış rakamlarını değerlendirdi. Twitter hesabından paylaşım yapan Bakan Albayrak, "Temmuz'da tüm zamanların en iyi rakamlarına ulaşarak tarihi rekor kırdı." dedi.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
250 alt sektörü harekete geçiren inşaat sektörü hareketlenmeye devam ediyor.
İşte Bakan Albayrak'ın paylaşımı:
250 alt sektörü harekete geçiren inşaat sektörü hareketlenmeye devam ediyor.
Konut satışları Temmuz'da tüm zamanların en iyi rakamlarına ulaşarak tarihi rekor kırdı.
Vatandaşlarımızın ev sahibi olması noktasında kamu bankalarımızın payı büyük. Bankalarımıza teşekkür ediyorum.