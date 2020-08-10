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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak paylaştı: Türkiye üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor

, "İSO , son 5 ayda ilk kez eşik değerin üzerine çıkarak temmuzda 53 düzeyinde gerçekleşti. Kimse merak etmesin TÜRKİYE, üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor." dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.08.2020 Güncelleme Tarihi: 10.08.2020
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak paylaştı: Türkiye üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Albayrak, "Son 5 ayda ilk kez eşik değerin üzerine çıkarak temmuzda 53 düzeyinde gerçekleşti. Kimse merak etmesin TÜRKİYE, üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor." ifadelerini kullandı.

İLK KEZ EŞİK DEĞER 50'NİN ÜZERİNE ÇIKTI
Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, temmuzda 53 düzeyinde gerçekleşti ve son 5 ayda ilk kez eşik değer 50'nin üzerine çıktı.

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