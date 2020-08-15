Türkiye'ninaçıdan tarihi bir kavşağa girmekte olduğugörülüyor. Kartların yeniden dağıtılacağı,safların sıklaştırılacağı veyahesabı ile yol ayrımına savrulanlarıniyice belli olacağı bir dönem bu.İttifak zincirlerinin gücünün test edileceği, zayıf halkaların çözüleceği, yenilenmiş birliktelikler için yeni arayışların başlayacağı bir süreç de kapıda.AB'den kopan İngiltere'nin planları, Merkel sonrası AB'nin istikbali, ABD'de yapılacak seçimlerin artçı şokları, Rusya, Çin ve Hindistan'ın bölgesel ve küresel meydan okumalara karşı ne tür işbirliklerine yönelecekleri, Libya-Doğu Akdeniz geriliminin seyri, İran-Suudi Arabistan eksenindeki çatışma riskleri, İsrail'inile Filistin'i bitirme hamleleri, Irak-Suriye bağlamındaki çıkarların yönetimi ile Kafkaslardaki tansiyonun seviyesi......Türkiye'nin, iç siyasi dengelerini ve diplomatik hedeflerini etkileyecek kritik gelişmelerin arifesinde olduğumuz anlaşılıyor.Elimizde, turnusol kağıdı vazifesi gören güncel ve somut bir örnek söz konusu artık!Hazine ve Maliye Bakanı'ın, son kur atağı ile eş zamanlı olarak sosyal medya üzerinden organize olan bir grubun saldırısına uğraması hafızalarda tazeliğini koruyor.Albayrak'ın, birileri eteğindeki taşları döktükten sonra çıktığı tv programındaki performansı ve mesajlarının analizi, ileriye dönük ciddi ipuçları veriyor...Berat Bey'in ekrandan izleyiciye geçen enerjisi ile değindiği konuların bilgi içeriği ayrı ayrı değerlendirmeye tabi tutulduğunda, yayında şu hususlar ön plana çıktı:İdealist, iddialı, rekabetçi ve mücadeleci profil çizdi.Önceki programlardan farklı olarak didaktik tarzda değildi. Meramını anlatmaya, perde gerisinde olup bitenleri açıklamaya odaklıydı.Hedef kitle olarak sade vatandaş seçilmişti ve onlarla duygusal bağ kurma çabası seziliyordu. Ki bunda başarılı da oldu.Piyasalara,sinyali gönderdi, açıklamalarını rakamlara boğmaktan uzak durdu.Gençlerin dilinden anlayan ağabey, evlatlarına düşkün baba, gelecek nesiller uğruna bedel ödemeye hazır siyasetçi izlenimi verdi.Milli ve bağımsız ekonomi tanımını,olarak piyasa aktörlerine sundu. Birlikteçalışma esaslarının ancak bu zeminde olabileceğinihissettirdi.politikasınadayalı kaynak transferi modelinin tarihe gömüleceğinikayda geçirdi.Londra başta olmak üzere muhtelif dış piyasalarapark eden TL varlıkları üzerinden, sunigerekçelerle Türkiye'ye kur operasyonu düzenlemesinemüsaade etmeyeceğini vurguladı.Bankalara,döneminin sona erdiği mesajını verdi, ithalikamesini de amaçlayacak şekilde yerli sanayii kredilendirmeçağrısında bulundu.Devletin, kadife eldiven içindeki demir yumruğuna,düzenleyici, denetleyici rolüneYerli imkânları ve kaynakları etkin kullanarakbüyüme gayretine deİç tasarrufları artırmak suretiyle bu birikimi,yatırımların ve sosyal harcamaların finansmanındakullanma formülüne deDış kaynak ihtiyacının boyutu, bu kaynakların büyümeyi destekleme gücü, iç-dış kaynak dengesi kurulurken Türkiye ile yürüyecek aktörlerin sayısı, kapasitesi ve beklentisi!Bu noktadaki ezber bozulabilirse...Berat Bey'in ifade ettiği gibi