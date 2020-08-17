Avrupa'da başka bir örneği yok! Başkan Erdoğan 19 Ağustos'ta açacak

Fabrikada tüm dünyanın Çin'den ithal ettiği ve güneş panelinin en önemli parçası olan ingot üretimi de yapılacak.

Türkiye bağımsız enerji politikası çerçevesinde dev bir enerji yatırımının daha hayata geçmesine hazırlanıyor. Kalyon Enerji'nin kurduğu ilk yerli entegre güneş paneli fabrikası 19 Ağustos'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak.