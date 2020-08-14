14 Ağustos 2020, Cuma
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan sanayi üretimi verilerine ilişkin paylaşım: Türkiye Avrupa'da ilk sırada

Son dakika haberine göre Albayrak, ", 'ndeki yüzde 17,6'lık artışla haziranda Avrupa sıralamasında ilk sırada yer aldı." dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.08.2020 Güncelleme Tarihi: 14.08.2020
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan sanayi üretimi verilerine ilişkin paylaşım: Türkiye Avrupa'da ilk sırada

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından, sanayi üretim endeksi verilerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayraktan sanayi üretimi verilerine ilişkin paylaşım: Türkiye Avrupada ilk sırada SON DAKİKA: HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'TAN SANAYİ ÜRETİMİ VERİLERİNE İLİŞKİN PAYLAŞIM: TÜRKİYE AVRUPA'DA İLK SIRADA

İşte Bakan Albayrak'ın paylaşımı

"Sanayi Üretimi Endeksindeki %17,6'lık artışla Türkiye, haziran ayında Avrupa sıralamasında ilk sırada yer aldı. Öncü ekonomik göstergelerdeki güçlü toparlanma, büyüme rakamlarıyla ilgili karamsar beklenti içerisinde olanları inşaallah bir kez daha hayal kırıklığına uğratacak."

YÜZDE 17.6 YÜKSELDİ
Türkiye genelinde sanayi üretimi Haziran'da yıllık bazda yüzde 0.1 ve aylık bazda yüzde 17.6 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Haziran ayında yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü üretimi yüzde 8.0, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü üretimi yüzde 6.4 azalırken, imalat sanayi sektörü üretimi yüzde 1.0 arttı.

Son dakika: Sanayi üretimi verisi açıklandı! Ekonomiden iyi haber SON DAKİKA: SANAYİ ÜRETİMİ VERİSİ AÇIKLANDI! EKONOMİDEN İYİ HABER


Buna karşılık, Haziran'da aylık bazda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü üretimi yüzde 7.8, imalat sanayi sektörü üretimi yüzde 19 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü üretimi de yüzde 6.7 arttı.

TÜİK verilerine göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi yılın ikinci çeyreğinde, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 16.9 ve yılın birinci çeyreğine göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi de yüzde 20.2 azaldı.

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