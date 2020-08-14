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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan sanayi üretimi verilerine ilişkin paylaşım: Türkiye Avrupa'da ilk sırada

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Giriş: 14.08.2020 11:05
Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Türkiye, Sanayi Üretimi Endeksi'ndeki yüzde 17,6'lık artışla haziranda Avrupa sıralamasında ilk sırada yer aldı." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından, sanayi üretim endeksi verilerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

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İşte Bakan Albayrak'ın paylaşımı

"Sanayi Üretimi Endeksindeki %17,6'lık artışla Türkiye, haziran ayında Avrupa sıralamasında ilk sırada yer aldı. Öncü ekonomik göstergelerdeki güçlü toparlanma, büyüme rakamlarıyla ilgili karamsar beklenti içerisinde olanları inşaallah bir kez daha hayal kırıklığına uğratacak."

YÜZDE 17.6 YÜKSELDİ
Türkiye genelinde sanayi üretimi Haziran'da yıllık bazda yüzde 0.1 ve aylık bazda yüzde 17.6 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Haziran ayında yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü üretimi yüzde 8.0, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü üretimi yüzde 6.4 azalırken, imalat sanayi sektörü üretimi yüzde 1.0 arttı.

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Buna karşılık, Haziran'da aylık bazda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü üretimi yüzde 7.8, imalat sanayi sektörü üretimi yüzde 19 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü üretimi de yüzde 6.7 arttı.

TÜİK verilerine göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi yılın ikinci çeyreğinde, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 16.9 ve yılın birinci çeyreğine göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi de yüzde 20.2 azaldı.

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