14 Ağustos 2020, Cuma
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Rus devi Rosneft 113 milyar ruble zarar etti!

'nın en büyük şirketi bu yılın ilk yarısında 113 milyar ruble zarar açıkladı. Açıklamada, petrol üretiminin, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü () ile varılan üretim kısıntısı anlaşması nedeniyle düştüğü bilgisine yer verildi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.08.2020
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Rus devi Rosneft 113 milyar ruble zarar etti!

Rusya'nın en büyük petrol şirketi Rosneft bu yılın ilk yarısında 113 milyar ruble zarar açıkladı.

Rosneft'ten yapılan açıklamada, şirket gelirlerinin bu yılın ilk yarısında 2019'a göre yüzde 33,4 azalarak 2,8 trilyon rubleye (yaklaşık 38 milyar dolar) düştüğü belirtildi.

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Söz konusu dönemde, şirketin petrol üretiminin yüzde 6,8 azalarak 106 milyon tona düştüğü aktarılan açıklamada, şirketin 2020'nin ilk çeyreğinde 113 milyar ruble (yaklaşık 1,5 milyar dolar) zarar ettiği bildirildi.

Açıklamada, petrol üretiminin, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile varılan üretim kısıntısı anlaşması nedeniyle düştüğü bilgisine yer verildi.

Rosneft'in net karı 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 29 artarak 708 milyar rubleye yükselmişti.

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