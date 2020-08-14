Son dakika: Sanayi üretimi verisi açıklandı! Ekonomiden iyi haber

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Haziran ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %7,8, imalat sanayi sektörü endeksi %19,0 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %6,7 arttı.







Ödemeler dengesi haziranda 2 milyar 934 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 11 milyar 94 milyon dolar oldu.