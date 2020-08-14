Son dakika: Bankalardan flaş dolar kararı! Oranlar tamamen değişti

Merkez Bankası, 4 Ağustos'ta 'Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği Uygulama Esasları'nı yayımlamıştı. Burada şu ifadelere yer verilmişti:



'Finansal tüketicinin thesabının bulunduğu şubeden yapacağı Türk Lirası para çekimleri için ücret alınamaz ancak yabancı para (efektif) çekimlerinden ücret tahsil edilebilir. Yurt içi diğer şube, yurt dışı diğer şube ve nakit çekim ofisinden para çekme işlemleri ile rutin işlem saati veya iş günü dışında gerçekleştirilen para çekme işlemlerinden ücret tahsil edilebilir.'



Hesaptan çekim bankalar, söz konusu uygulamayı bu hafta itibariyle devreye almaya başlarken konuyla ilgili bilgi veren bir bankacı, şöyle konuştu: 'Hesaptan döviz nakit çekimi masraf alınabilecek sınıf olarak geçen hafta tanımlanması ardından sektör genelinde yavaş yavaş uygulama başladı. Uygulamaya baktığımızda bazı bankalarda üst sınır belirlenmek üzere çekilen miktarın yüzdesel masraf/komisyon olarak alındığını görüyoruz. Bazı bankalarda ise aynı oranın belirli bir tutar üzerindeki çekimlere uygulandığını görüyoruz.'



Bankacı uygulamanın sektör geneline yayılmasını öngördüğünü de belirtti.



ORANLAR DEĞİŞİYOR

Döviz çekiminde kesilen komisyonun bankadan bankaya değiştiği de dikkat çekiyor. Bir kamu bankası 3 bin doların üstünde nakit döviz talebi olanlara binde 3 komisyon alırken diğer kamu bankalarında binde 2 ile 5 arasında komisyon kesilmesi bekleniyor. Bir özel bankanın 20 bin doların üstüne binde 1.5, bir diğer bankanın ise binde 2 oranında komisyon almaya başladığı öğrenildi. Milliyet'te yer alan habere göre, nakit olmayan döviz talebinde yani örneğin internet sitesinden yapılan döviz alım satımı ile transferlerinde ise komisyon alınmıyor. Döviz bozdurulduğunda da herhangi bir komisyon ödenmiyor. Sektör genelinde, komisyonun binde 1 ile binde 3 arasında değişeceğine ilişkin bir kanı var.



'KENDİ KARARLARI'

Türkiye Bankalar Birliği, nakit döviz çekiminden alınan komisyonun bankadan bankaya değişiklik gösterdiği hatırlatılarak, konuyla ilgili bir tavsiye kararı yayınlayıp yayınlanmayacağı yönündeki sorusuna şu yanıtı verdi:



'Düzenlemelere göre bankaların nakit döviz çekiminden ücret alması mümkün. Ancak alıp almamak bankaların kendi kararı.'