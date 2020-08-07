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Fuat Oktay'dan ekonomi açıklaması: Çarklarımız güçlü şekilde dönmeye devam edecek

, " lobilerine ve üzerinden manipülasyon yapmak isteyenlere inat, ekonomimizin ve sanayimizin çarkları salgın döneminde dönüyor ve güçlü şekilde dönmeye de devam edecektir." dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.08.2020 Güncelleme Tarihi: 07.08.2020
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Fuat Oktay'dan ekonomi açıklaması: Çarklarımız güçlü şekilde dönmeye devam edecek

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay "Faiz lobilerine ve döviz kuru üzerinden manipülasyon yapmak isteyenlere inat, ekonomimizin ve sanayimizin çarkları salgın döneminde dönüyor ve güçlü şekilde dönmeye de devam edecektir" ifadelerini kullandı.

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