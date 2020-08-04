Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ihracat rakamlarını değerlendirdi.

İşte Bakan Albayrak'ın Twitter paylaşımı:

Cari denge yılın 2. yarısında beklentilerimizden de iyi gerçekleşecek: Türkiye temmuz ayında 15 milyar dolar ihracata ulaştı. Bu, 2020'nin en yüksek seviyesi oldu. Altın hariç karşılama oranı da yüzde 93,9 ile en yüksek değere ulaşıldı. Tüm ihracatçılarımızı tebrik ediyoruz. 👏🏻