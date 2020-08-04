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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan cari denge mesajı: Beklentilerimizden daha da iyi olacak

Son dakika haberine göre , "Cari denge yılın 2. yarısında beklentilerimizden de iyi gerçekleşecek". ifadelerini kullandı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.08.2020 Güncelleme Tarihi: 04.08.2020
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan cari denge mesajı: Beklentilerimizden daha da iyi olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ihracat rakamlarını değerlendirdi.

İşte Bakan Albayrak'ın Twitter paylaşımı:

Cari denge yılın 2. yarısında beklentilerimizden de iyi gerçekleşecek: Türkiye temmuz ayında 15 milyar dolar ihracata ulaştı. Bu, 2020'nin en yüksek seviyesi oldu. Altın hariç karşılama oranı da yüzde 93,9 ile en yüksek değere ulaşıldı. Tüm ihracatçılarımızı tebrik ediyoruz. 👏🏻

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