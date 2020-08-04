Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan enflasyonla mücadele mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

İşte Bakan Albayrak'ın Twitter paylaşımı:

TÜFE Haziran ayındaki yıllık %12,62'den Temmuz ayında %11,76'ya geriledi.

Enflasyon konusundaki mücadelemizi, hedefe ulaşma azmimizi ve bu konuda atacağımız yapısal adımları kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.

ENFLASYON RAKAMLARI

Enflasyon temmuzda yüzde 0,58 artarken, yıllık bazda yüzde 11,76 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda aylık bazda yüzde 0,58, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,02 artış gösterdi.

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Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 11,76, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 8,33 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, temmuz ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 11,51, yurt içi üretici fiyatları yüzde 6,81 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 0,58, Yİ-ÜFE yüzde 1,02 artış gösterdi.

TÜFE, temmuzda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 6,37, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,76 yükseldi. Yİ-ÜFE ise Aralık 2019'a göre yüzde 7,98, geçen yılın temmuz ayına göre yüzde 8,33 arttı.

BEKLENTİLER

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,82 olmuştu.





