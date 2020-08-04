Bakanlık yılın ilk yarısında 307 milyon kira yardımında bulundu

Adana, Antalya, Bursa, Konya da hak sahiplerine 1085 TL kira yardımı yapılırken en çok kira bedeli 1150 TL ile Ankara, İstanbul ve İzmir'de ödeniyor.

Bakanlık bu kapsamda geçen yıl 106 bin 980 vatandaşa 681 Milyon TL kira yardımı yaptı.

Bakanlığı yılın ilk yarısında ise 244 milyon TL riskli yapı, 63 milyon TL de riskli alan kira yardımı olmak üzere toplamda 48 bin 240 hak sahibine 307 milyon TL kira yardımında bulundu.