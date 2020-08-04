Bolu Dağı Tüneli'nden Kurban Bayramı'nda 621 bin araç geçti

Kurban Bayramı tatilinde, TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nden çift yönlü olarak 621 bin 736 araç geçiş yaptı.

Yoğun olarak kullanılan ve Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından biri olan Bolu Dağı'nda bayram tatilinde bölgede tedbir alan karayolları, bayram süresince 8 ekip, 32 personelle 7 gün 24 saat esasına göre çalıştı.

Ayrıca Bolu il genelinde arife de dahil olmak üzere 5 gün boyunca gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, 190 ekip ve 400 personel görev yaptı.