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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Hedefimiz sağlam bir Türkiye ekonomisi

Son dakika haberine göre , hesabından hanehalkının borçluluk oranıyla ilgili bir mesaj paylaştı. Bakan Albayrak, "HEDEFİMİZ mevcut kazanımlarla birlikte katma değerli üretim ve artışını koruyarak güçlü, sağlam bir EKONOMİSİ oluşturmak." dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.07.2020 Güncelleme Tarihi: 21.07.2020
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Hedefimiz sağlam bir Türkiye ekonomisi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan videolu açıklamada bulundu.

Bakan Albayrak "Halkımızın bilinçli davranışları hanehalkının düşük borçluluk oranı ülke ekonomimizi, diğer ülkelerden pozitif yönde ayrıştırıyor. HEDEFİMİZ mevcut kazanımlarla birlikte katma değerli üretim ve ihracat artışını koruyarak güçlü, sağlam bir TÜRKİYE EKONOMİSİ oluşturmak" dedi.

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