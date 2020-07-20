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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Fatih sondaj gemisi mesajı: Türkiye için çalışmaya ve aramaya devam ediyoruz

, "Fatih gemimizle enerjide yerlileşme hamlesinin en büyük adımını atmıştık. Bugün TUNA-1 lokasyonunda sondajımıza başladık ve artık şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz: Milli enerjisiyle tam bağımsız Türkiye için çalışmaya ve aramaya devam ediyoruz." dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.07.2020 Güncelleme Tarihi: 20.07.2020
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Fatih sondaj gemisi mesajı: Türkiye için çalışmaya ve aramaya devam ediyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'deki ilk sondajına Tuna-1 lokasyonunda başladığını bildirdi.

"TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Bu haber üzerine Bakan Dönmez'in mesajını paylaşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Fatih gemimizle enerjide yerlileşme hamlesinin en büyük adımını atmıştık. Bugün TUNA-1 lokasyonunda sondajımıza başladık ve artık şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz: Milli enerjisiyle tam bağımsız TÜRKİYE için çalışmaya ve aramaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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