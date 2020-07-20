Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'deki ilk sondajına Tuna-1 lokasyonunda başladığını bildirdi.



"TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞIYORUZ"



Bu haber üzerine Bakan Dönmez'in mesajını paylaşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Fatih gemimizle enerjide yerlileşme hamlesinin en büyük adımını atmıştık. Bugün TUNA-1 lokasyonunda sondajımıza başladık ve artık şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz: Milli enerjisiyle tam bağımsız TÜRKİYE için çalışmaya ve aramaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.