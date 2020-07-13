AK Parti'li Ünal'dan ekonomi değerlendirmesi
Türkiye'nin ekonomideki son durumunu değerlendiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, felaket tellallığı yapanlara cevap verdi. Türkiye'nin salgın sonrasında "V Modeli' çizeceğini belirtiğinde karşı çıkanları hedef alan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, "Yoğun saldırıya maruz kalmıştık. TÜİK verileri son derece sevindirici" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, ülke ekonomisindeki iyileşmenin belirgin hız kazandığını belirtti.
Ünal, Twitter'dan yaptığı paylaşımda ekonomik verilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"Salgın sonrasında Türkiye'nin hızla toparlanacağını 'V Modeli' bir grafik izleyeceğini söylediğimizde, felaket tellallığı görevini üstlenen, bu ülkenin gücüne inanmayanlar tarafından yoğun saldırıya maruz kalmıştık. TÜİK verileri son derece sevindirici." ifadesini paylaşan Ünal, ekonomik iyileşmenin belirgin bir hız kazandığını bildirdi.
Güven endekslerinin yükseldiğine işaret eden Ünal, "Borsamız salgın öncesi değerlerini yakaladı, PMI 53,9'u gördü. Azmi, çabası ve mücadelesi için Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a teşekkür ederim. Türkiye büyük ve güçlü bir ülke. Yeter ki inanalım, kendimize güvenelim, Türkiye'ye güvenelim. Türkiye geleceğe emin adımlarla yürüyor." değerlendirmesini yaptı.
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