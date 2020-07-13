Son dakika: SPK'dan 7 aracı kurum ve 18 yatırımcıya ceza
Son dakika haberi... Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 7 aracı kurum ve 18 yatırımcıya açığa satış işlemleri nedeniyle 16 milyon 712 bin lira ceza verdi.
İŞTE SPK'DAN YAPILAN O AÇIKLAMA:
Kurulumuzca; sermaye piyasasında yatırım yapan yatırımcıların güvenli bir ortamda yatırım yapabilmelerini teminen, piyasada gerçekleştirilen işlemlerin gözetim ve denetimleri sürekli olarak yapılmakta olup; - Söz konusu gözetim ve denetim faaliyetleri neticesinde Telegram v.b. uygulamalarda oluşturulan üyelik bazlı kapalı gruplar üzerinden yapılan işlemlerde 6362 sayılı SPKn'nun 107/1 maddesinde sayılan fiilleri işlediğine dair makul şüphe bulunan şahıslar hakkında sermaye piyasası mevzuatı uyarınca 14.07.2020 tarihinden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verildiği, Facebook, Twitter gibi sosyal medya mecraları ile Whatsapp, Telegram v.b. uygulamalarda oluşturulan üyelik bazlı gruplar üzerinden yatırımcıların yönlendirilerek mağdur edilmeye çalışıldığı ve söz konusu gruplara üye olan yatırımcıların bu grupları yönlendiren kişiler tarafından işlenen suçlara iştirak kapsamında sorumluluklarının doğabileceği, - 25.02.2020 tarihinden sonra sermaye piyasası düzenlemelerine aykırı şekilde gerçekleştirilen açığa satış işlemlerinde sorumluluğu tespit edilenler hakkında, aynı tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7222 sayılı Kanun'un 36 ncı maddesi ile değiştirilen 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 103 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmünde öngörülen cezai yaptırımların uygulanacağı, hususlarının yatırımcılara hatırlatılmasında fayda görülmektedir. Diğer taraftan; sermaye piyasası düzenlemelerine aykırı olarak gerçekleştirilen açığa satış işlemlerine ilişkin yapılan incelemeler sonucunda, Kurulumuz tarafından 7 aracı kurum ve 18 yatırımcıya toplam 16.711.762 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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