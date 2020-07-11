Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan heyecanlandıran 1 milyon yazılımcı projesi paylaşımı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili Twitter'dan paylaşım yaptı. Bakan Albayrak paylaşımında, ''#1MilyonYazılımcı projemize gençlerimizin gösterdiği ilgi MUAZZAM Biz de siz gençler için hiç durmadan çalışıyoruz; Kariyer Rehberi Gönüllü Eğitmenlik Proje Destek Formu ve daha fazlası artık http://1milyonistihdam.hmb.gov.tr'de 17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın'' ifadelerini kullandı.
Albayrak, Twitter hesabından 1 milyon yazılımcı projesinin son rakamlarına ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakan Albayrak'ın paylaşımında yer alan tabloda, projeye gelen başvuru sayısı ve verilen eğitim süresi bilgileri de yer aldı.
Buna göre projeye başvuran kişi sayısı 630 bin 97, toplam verilen eğitim süresi 936 bin 295,66 saat olurken, toplam CV sayısı 272 bin 180 oldu.
#1MilyonYazılımcı projemize gençlerimizin gösterdiği ilgi MUAZZAM 👌— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 11, 2020
Biz de siz gençler için hiç durmadan çalışıyoruz;
📍Kariyer Rehberi
📍Gönüllü Eğitmenlik
📍Proje Destek Formu ve daha fazlası artık https://t.co/pyARZNF8J6'de
17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın😉 pic.twitter.com/XZ80jvacPA
Gençlerin, projeye gösterdiği ilgiye dikkati çeken Albayrak, "1 milyon yazılımcı projemize gençlerimizin gösterdiği ilgi muazzam. Biz de siz gençler için hiç durmadan çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Albayrak, kariyer rehberi, gönüllü eğitmenlik ve proje destek formu gibi bilgilere "http://1milyonistihdam.hmb.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabileceğini belirterek, "17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın." ifadesini kullandı.
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