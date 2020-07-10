10 Temmuz 2020, Cuma
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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Bu süreçten güçlenerek çıkacağız

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Bu süreçten güçlenerek çıkacağız

Bakan Albayrak, "Ekonomimizin güçlü sac ayaklarından biri olan düşük kamu stoğu oranı pandemi sürecinde elimizi güçlendiren ve bize hareket alanı sağlayan farklılıklarımızın başında geliyor. Kazanımlarımızı koruyarak bu süreçten güçlenerek çıkacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." mesajını verdi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.07.2020 Güncelleme Tarihi: 10.07.2020
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Bu süreçten güçlenerek çıkacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Covid-19 pandemisi tüm dünyada ekonomileri olumsuz etkiliyor. Uluslararası kurumlar, pandemi süreciyle ülkelerin kamu borç stoğunun milli gelire oranlarının II. Dünya Savaşı'ndan bu yana en yüksek seviyelerine çıkacağını tahmin ediyor." dedi.

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Bu süreçten güçlenerek çıkacağız SON DAKİKA: HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK: BU SÜREÇTEN GÜÇLENEREK ÇIKACAĞIZ




"BU SÜREÇTEN GÜÇLENEREK ÇIKACAĞIZ"

Bakan Albayrak, "Ekonomimizin güçlü sac ayaklarından biri olan düşük kamu borç stoğu oranı pandemi sürecinde elimizi güçlendiren ve bize hareket alanı sağlayan farklılıklarımızın başında geliyor. Kazanımlarımızı koruyarak bu süreçten güçlenerek çıkacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." mesajını verdi.





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