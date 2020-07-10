Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Bu süreçten güçlenerek çıkacağız
Bakan Albayrak, "Ekonomimizin güçlü sac ayaklarından biri olan düşük kamu borç stoğu oranı pandemi sürecinde elimizi güçlendiren ve bize hareket alanı sağlayan farklılıklarımızın başında geliyor. Kazanımlarımızı koruyarak bu süreçten güçlenerek çıkacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." mesajını verdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Covid-19 pandemisi tüm dünyada ekonomileri olumsuz etkiliyor. Uluslararası kurumlar, pandemi süreciyle ülkelerin kamu borç stoğunun milli gelire oranlarının II. Dünya Savaşı'ndan bu yana en yüksek seviyelerine çıkacağını tahmin ediyor." dedi.
"BU SÜREÇTEN GÜÇLENEREK ÇIKACAĞIZ"
Bakan Albayrak, "Ekonomimizin güçlü sac ayaklarından biri olan düşük kamu borç stoğu oranı pandemi sürecinde elimizi güçlendiren ve bize hareket alanı sağlayan farklılıklarımızın başında geliyor. Kazanımlarımızı koruyarak bu süreçten güçlenerek çıkacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." mesajını verdi.
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