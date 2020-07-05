2013'ten bu yana en düşük seviye! Konut kredisi rekor kırdı!
Koronavirüsün ekonomik etkilerinden zarar görmemek için uygulamaya sokulan paketler vatandaşın can suyu oldu. Yeni ekonomik pakette kamu bankalarının desteği ile faizin yüzde 9 ile 7 yılın dibine gerilediği konut kredisinde 6 ayda 32.2 milyar liralık artışla tüm zamanların rekoru kırıldı.
Kamu bankalarının 1 Haziran'da başlattığı kampanyanın etkisiyle konut kredisinde yıllık ortalama bileşik faiz yüzde 9.01 ile 12 Temmuz 2013'ten bu yana en düşük seviyeye gerilerken, ülke genelinde kullanılan konut kredi tutarında 6 ayda tüm zamanların yıllık rekoru kırıldı.
Merkez Bankası verilerine göre konut kredisinde mayıs sonunda yüzde 11.13 olan yıllık bileşik faiz, kamu bankalarının tarihi kampanyayı başlattığı haziran ayı sonunda yüzde 9.01'e geriledi. Konut kredisinde faiz kur saldırısının ardından 26 Ekim 2018'de yüzde 29.28'e kadar çıkmıştı.
6 AYDA 32.2 MİLYAR TL
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank haziran ayı başında birinci el konutta, 12 ay ödemesiz, 15 yıla kadar vadeli aylık yüzde 0.64 faiz ile finansman kampanyası başlattı. Kampanyada ikinci el konutta da faiz yüzde 0.74'e çekildi. Düşük oranlı kampanya sayesinde 1 Ocak-26 Haziran döneminde konut kredi bakiyesi 32.2 milyar lira artış gösterdi. Böylece tüm zamanların yıllık rekoru da 6 ayda kırılmış oldu. Söz konusu tutarın daha önce en yüksek gerçekleştiği dönem, 27.6 milyar lirayla 2017 yılı olmuştu.
2018 yılı sonunda 188.5 milyar lira olan konut kredileri bakiyesi, 2019 sonunda 10.2 milyar lira artarak 198.7 milyar liraya yükseldi. Yılın ilk çeyreğinde konut kredileri 12.3 milyar liralık yükselişle 211 milyar liraya ulaştı.
TÜRKİYE AVRUPA'NIN LİDERİ OLACAK
İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, kamu bankalarının kampanyası sayesinde konuta ilginin yüzde 50 arttığını belirterek, alımlarını erteleyen ve kiradan kurtulmak isteyen vatandaşların satılık daireleri doldurduğunu söyledi. Era Türkiye Marka Direktörü Toros Cumhur, haziranda başlayan kampanyaların sektörü 3-4 kat canlandırdığını belirterek, sadece ipotekli konut satışının haziranda 100 bin adedi geçeceğini söyledi.
Nef İcra Kurulu Üyesi Selçuk Çelik ise, kampanyaların sektöre sağladığı ivmenin her alanda görüldüğünü belirterek, yıl sonunda 1.4 milyon satış adediyle Avrupa lideri olabileceklerini bildirdi.
KONUT KREDİSİ
Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında, düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunulacak. Bu "tarihi" imkandan daha geniş kesimlerin istifade edebilmesi için müşteri başına verilebilecek kredi miktarı sınırlandırılmış olup 3 büyük ilde (İstanbul, Ankara ve İzmir) krediye konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirler için ise en fazla 500 bin TL'ye kadar kredi kullandırılabilecek. Kredi kullanımında yüzde 10'dan başlayan, düşük öz kaynak/peşinat oranı uygulanacak.
Bu kapsamda birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık yüzde 0,64 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.
12 AY GERİ ÖDEME YOK
Yapılan açıklamaya göre, çekilen konut kredileri için yapılacak geri ödemeler 12 aydan sonra başlayacak. Ödeme yapılmayan dönemlerin kredi tutarları, seçilen vadeye göre kalan aylara eşit olarak paylaştırılıp ödenecek. Örneğin 48 ay vadeli bir şekilde bir konut kredisi çekilmiş ise, 12 ay geri ödemesiz dönemden sonra çekilen kredi tutarı kalan 36 ayda eşit miktarda ödenebilecek.
0.64 FAİZLİ KONUT KREDİSİ HESAPLAMA
Aşağıdaki tablolarda farklı tutarda krediler için farklı vade seçenekleriyle beraber 0.64 faizli konut kredisi hesaplamalarını görebilirsiniz. Size uygun olmayan tutar ve vadelerini hesaplamak için sitemizin sağ tarafında bulunan "kredi hesaplama" bölümünden konut kredisi sekmesini kullanabilirsiniz. Eğer mobilden sitemize girmişseniz kredi hesaplama bölümü en alttadır.
0.64 FAZİLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Kredi başvurusu yapacak bireyin minimum 18 yaşında olması gerekmektedir.
Kredi skorunun minimum orta derecede olması ve aktif olarak bankalarla alakalı adli bir dosyanın olmaması gerekmektedir.
Kredi tutarının %10'u kadar peşinat ödenmesi gerekmektedir.
Kredi çekilecek konutun sıfır olması gerekmektedir.
NASIL BAŞVURU YAPILIR?
0.64 faizli konut kredisi veren kamu bankalarından herhangi birisinin (Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank) internet sitelerinden veya mobil şubelerinden ön başvuru yapabilirsiniz. Yapılacak değerlendirmeye göre gerekli olan belgeleri teslim etmek için banka şubelerine çağrılacaksınız.
Ön başvuru yapmadan aşağıda liste şeklinde verdiğimiz belgeleri hazırlayarak en yakın banka şubelerine gidip kredi başvurunuzu yapabilirsiniz.
Üzerinde TC Kimlik numarasının bulunduğu Belge ( Kimlik veya ehliyet)
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