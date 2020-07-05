2013'ten bu yana en düşük seviye! Konut kredisi rekor kırdı!

6 AYDA 32.2 MİLYAR TL

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank haziran ayı başında birinci el konutta, 12 ay ödemesiz, 15 yıla kadar vadeli aylık yüzde 0.64 faiz ile finansman kampanyası başlattı. Kampanyada ikinci el konutta da faiz yüzde 0.74'e çekildi. Düşük oranlı kampanya sayesinde 1 Ocak-26 Haziran döneminde konut kredi bakiyesi 32.2 milyar lira artış gösterdi. Böylece tüm zamanların yıllık rekoru da 6 ayda kırılmış oldu. Söz konusu tutarın daha önce en yüksek gerçekleştiği dönem, 27.6 milyar lirayla 2017 yılı olmuştu.

2018 yılı sonunda 188.5 milyar lira olan konut kredileri bakiyesi, 2019 sonunda 10.2 milyar lira artarak 198.7 milyar liraya yükseldi. Yılın ilk çeyreğinde konut kredileri 12.3 milyar liralık yükselişle 211 milyar liraya ulaştı.