Konut ve otomobilde fiyat oyununa izin yok! Şikayet yağdı...
Kamu bankalarınca başlatılan kampanyaların ardından fırsatçılar konutta yüzde 30'a, ikinci el otomobilde 40'ı bulan artışlar yaptı. Alo 175 Tüketici Danışma Hattı çağrı merkezine 12 bine yakın firmaya ilişkin 60 bine yakın şikayet geldi.
Hükümet, vatandaşın uygun faizli kredilerle ev, otomobil sahibi olması için çabalarken artan talep fiyatlara da yansıdı. Kamu bankalarınca başlatılan kampanyaların ardından fırsatçılar konutta yüzde 30'a, ikinci el otomobilde 40'ı bulan artışlar yaptı. Alo 175 Tüketici Danışma Hattı çağrı merkezine 12 bine yakın firmaya ilişkin 60 bine yakın şikayet geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı, konut ve araç fiyatlarındaki fahiş artışa ilişkin şikayetler üzerine iki koldan inceleme başlattı. Denetim ekipleri ikinci el araç ve konut satışında ilan edilen fiyat farklılıklarının tespiti için bu hafta sahaya iniyor.
FIRSATÇILARA GEÇİT VERMEYECEĞİZ
Ticaret Bakanlığı 10 bin firma ve 50 bine yakın ürüne yönelik incelemeleri tamamladı. Bakanlık, 2 bin 400 firmanın da savunmasını alıyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, özellikle kredi kampanyasından sonra ikinci el otomobil ve konut satışlarıyla ilgili "ilan edilen fiyat farkları nedir?" diye Hazine ile birlikte çalışma yapacaklarını söyledi. Bakan Pekcan, "Böyle hassas dönemlerde ortaya çıkan fırsatçılara geçit verilmeyecek. Her türlü şikâyet titizlikle değerlendiriliyor" dedi. Bakan Pekcan, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu ile böyle hassas dönemlerde üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin girdi maliyetlerindeki artış gibi haklı sebebe dayanmayan fahiş fiyat artışı yapılmaması, tüketicilerin mallara ulaşmasını engelleyen faaliyetlerde bulunulmamasının önüne geçmeyi hedeflediğini ifade etti.
İKİ AYDA 11.8 MİLYON LİRA CEZA
Reklam Kurulu'nun da doğrudan tüketicilere mal satışı yapan firmaların fiyat uygulamalarına ilişkin denetim faaliyeti yürüttüğünü anımsatan Bakan Pekcan, "Mart-nisan aylarında yapılan üç toplantıda maske, dezenfektan, gıda gibi ürün gruplarına ilişkin firmalarla gerçekleştirilen ve mevzuata aykırılı belirlenen 291 firma hakkında 11.8 milyon lira idari para cezası uygulandı. Mayısta Kovid-19 salgını kapsamında maske, dezenfektan gibi sağlık ürünleri ve gıda ürünlerine yönelik denetimlerde ticaret il müdürlüklerimiz 10 bin 577 firmada yaklaşık 38 bin ürünü denetledi. Firma uygulamalarının mevzuata uygunluğunu Haksız Fiyat Kurulu değerlendirecek.
FİYAT ARTIŞI YÜZDE 40-60 ARASINDA
NORMALLEŞME döneminde toplu taşıma aracı kullanmak istemeyenler faizlerdeki düşüşle beraber otomobil almaya başladı. Kamu bankalarınca başlatılan kampanya kapmasında sıfır araçlar için sunulan kredilerde aylık yüzde 0.49-0.69 faiz oranı ile kredi imkânı sunuluyor, ikinci elde bu oran 0.82'yi buluyor. Talep patlaması yaşanan ikinci el araçlarda yüzde 40-60 arasında fiyat artışı yaşandı. Bakanlık, 2 bin 400 de firmanın da konuyla ilgili savunmasını alıyor.
FIRSATÇILARA GEÇİT VERMEYECEĞİZ
Ticaret Bakanlığı 10 bin firma ve 50 bine yakın ürüne yönelik incelemeleri tamamladı. Bakanlık, 2 bin 400 firmanın da savunmasını alıyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, özellikle kredi kampanyasından sonra ikinci el otomobil ve konut satışlarıyla ilgili "ilan edilen fiyat farkları nedir?" diye Hazine ile birlikte çalışma yapacaklarını söyledi. Bakan Pekcan, "Böyle hassas dönemlerde ortaya çıkan fırsatçılara geçit verilmeyecek. Her türlü şikâyet titizlikle değerlendiriliyor" dedi. Bakan Pekcan, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu ile böyle hassas dönemlerde üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin girdi maliyetlerindeki artış gibi haklı sebebe dayanmayan fahiş fiyat artışı yapılmaması, tüketicilerin mallara ulaşmasını engelleyen faaliyetlerde bulunulmamasının önüne geçmeyi hedeflediğini ifade etti.
İKİ AYDA 11.8 MİLYON LİRA CEZA
Reklam Kurulu'nun da doğrudan tüketicilere mal satışı yapan firmaların fiyat uygulamalarına ilişkin denetim faaliyeti yürüttüğünü anımsatan Bakan Pekcan, "Mart-nisan aylarında yapılan üç toplantıda maske, dezenfektan, gıda gibi ürün gruplarına ilişkin firmalarla gerçekleştirilen ve mevzuata aykırılı belirlenen 291 firma hakkında 11.8 milyon lira idari para cezası uygulandı. Mayısta Kovid-19 salgını kapsamında maske, dezenfektan gibi sağlık ürünleri ve gıda ürünlerine yönelik denetimlerde ticaret il müdürlüklerimiz 10 bin 577 firmada yaklaşık 38 bin ürünü denetledi. Firma uygulamalarının mevzuata uygunluğunu Haksız Fiyat Kurulu değerlendirecek.
FİYAT ARTIŞI YÜZDE 40-60 ARASINDA
NORMALLEŞME döneminde toplu taşıma aracı kullanmak istemeyenler faizlerdeki düşüşle beraber otomobil almaya başladı. Kamu bankalarınca başlatılan kampanya kapmasında sıfır araçlar için sunulan kredilerde aylık yüzde 0.49-0.69 faiz oranı ile kredi imkânı sunuluyor, ikinci elde bu oran 0.82'yi buluyor. Talep patlaması yaşanan ikinci el araçlarda yüzde 40-60 arasında fiyat artışı yaşandı. Bakanlık, 2 bin 400 de firmanın da konuyla ilgili savunmasını alıyor.
Sabah
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