Uzman doktor yeni maaşı ne kadar oldu? 2020 Temmuz zammı ile uzman doktor maaşı kaç para?

Son dakika... Uzman doktor yeni maaşı ne kadar oldu? Uzman doktor maaş zammı kaç para? TÜİK tarafından haziran ayı enflasyon verileri açıklandı. Bu gelişmelerim ardından uzman doktor maaşlarına yılın ikinci yarısında yapılacak zam oranı belli oldu. 2020 yeni uzman doktor maaşları ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, uzman doktor yeni maaşı ne kadar? 2020 Temmuz zammı ile derecesine göre uzman doktor maaşları kaç para? İşte cevaplar...

2020 UZMAN DOKTOR YENİ MAAŞI NE KADAR?

2020 Haziran ayı enflasyon rakamlarına göre, uzman doktor maaşlarına yüzde 5.75 oranında zam yapılacak. Buna göre, uzman doktor (1/4) maaşı 8.203 TL'den 8.675 TL olacak.