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Uzman doktor yeni maaşı ne kadar oldu? 2020 Temmuz zammı ile uzman doktor maaşı kaç para?

Son dakika... Uzman oldu? Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur maaşlarına ne kadar zam yapılacağı merak ediliyordu. İlk 6 aylık enflasyon verilerine göre memur maaşlarına yüzde 5.75 oranında zam yapılacak. Bu kapsamda yeni uzman doktor maaşları merak edilmeye başlandı. Peki, uzman doktor yeni maaşı ne kadar? 2020 Temmuz zammı ile derecesine göre uzman doktor maaşları kaç para?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.07.2020
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Uzman doktor yeni maaşı ne kadar oldu? 2020 Temmuz zammı ile uzman doktor maaşı kaç para?

Son dakika... Uzman oldu? Uzman doktor maaş zammı kaç para? TÜİK tarafından haziran ayı enflasyon verileri açıklandı. Bu gelişmelerim ardından uzman doktor maaşlarına yılın ikinci yarısında yapılacak zam oranı belli oldu. 2020 yeni uzman doktor maaşları ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, uzman doktor yeni maaşı ne kadar? 2020 Temmuz zammı ile derecesine göre uzman doktor maaşları kaç para? İşte cevaplar...

2020 UZMAN DOKTOR YENİ MAAŞI NE KADAR?

2020 Haziran ayı enflasyon rakamlarına göre, uzman doktor maaşlarına yüzde 5.75 oranında zam yapılacak. Buna göre, uzman doktor (1/4) maaşı 8.203 TL'den 8.675 TL olacak.

HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziranda aylık bazda yüzde 1,13, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,69 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 12,62, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 6,17 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, haziran ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 11,88, yurt içi üretici fiyatları yüzde 7,74 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 1,13, Yİ-ÜFE yüzde 0,69 artış gösterdi. TÜFE, haziranda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 5,75, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,62 yükseldi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2019'a göre yüzde 6,89, geçen yılın haziran ayına göre yüzde 6,17 arttı.

BEKLENTİLER

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,7 olmuştu.

MEMUR MAAŞLARI NE KADAR?

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