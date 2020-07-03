Son dakika... Emekli zammı ne kadar? Temmuz zammı sonrası emekli maaşları ne zaman yatacak? Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği temmuz zam oranları belli oldu. 6 aylık enflasyon rakamlarının ardından memur ve memur emeklisi 1,75 enflasyon farkı alacak. Bağ-Kur ve SSK emeklileri ise 5,75 maaş zammı alacak. Peki, emekli zammı ne kadar oldu? Maaş farkları ne zaman yatacak? 2020 emekli maaşları bayramdan önce ödenecek mi? İşte merak edilenler...

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLDU?

Een düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2.112 TL'den 2.233 TL'ye, en düşük Bağ-kur aylığı 1.539 TL'den1.627 TL'ye, en düşük tarım Bağ-kur'lu aylığı da 1.451 TL'den 1.534 TL'ye yükseldi.

Koronavirüs pandemisi sonrası en düşük emekli aylığı 1.500 TL'ye yükseltilmişti. Bu nedenle 2000 sonrası SSK emeklilerinin aylıklarında ayrıca bir zam yapılmayacak.