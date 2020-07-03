Hemşire maaşı ne kadar oldu? 2020 Temmuz zammı sonrası hemşire maaşları kaç para?
Son dakika... Hemşire yeni maaşı ne kadar oldu? Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur maaşlarına ne kadar zam yapılacağı merak ediliyordu. İlk 6 aylık enflasyon verilerine göre memur maaşlarına yüzde 5.75 oranında zam yapılacak. Bu kapsamda yeni hemşire maaşları merak edilmeye başlandı. Peki, hemşire yeni maaşı ne kadar? 2020 Temmuz zammı ile derecesine göre hemşire maaşları kaç para?
Son dakika... Hemşire yeni maaşı ne kadar oldu? Hemşire maaş zammı kaç para? TÜİK tarafından haziran ayı enflasyon verileri açıklandı. Bu gelişmelerim ardından hemşire maaşlarına yılın ikinci yarısında yapılacak zam oranı belli oldu. 2020 yeni hemşire maaşları ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, hemşire yeni maaşı ne kadar? 2020 Temmuz zammı ile derecesine göre hemşire maaşları kaç para? İşte cevaplar...
2020 HEMŞİRE YENİ MAAŞI NE KADAR?
2020 Haziran ayı enflasyon rakamlarına göre, hemşire maaşlarına yüzde 5.75 oranında zam yapılacak. Buna göre, hemşire (Lisans 5/1) maaşı 5.168 TL'den 5.465 TL olacak.
HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziranda aylık bazda yüzde 1,13, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,69 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 12,62, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 6,17 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, haziran ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 11,88, yurt içi üretici fiyatları yüzde 7,74 arttı.
Aylık bazda TÜFE yüzde 1,13, Yİ-ÜFE yüzde 0,69 artış gösterdi. TÜFE, haziranda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 5,75, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,62 yükseldi.
Yİ-ÜFE ise Aralık 2019'a göre yüzde 6,89, geçen yılın haziran ayına göre yüzde 6,17 arttı.
BEKLENTİLER
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,7 olmuştu.
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