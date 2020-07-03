Avukat yeni maaşı ne kadar oldu? 2020 Temmuz zammı ile Avukat maaşı kaç para?

Son dakika... Avukat yeni maaşı ne kadar oldu? Avukat maaş zammı kaç para? TÜİK tarafından haziran ayı enflasyon verileri açıklandı. Bu gelişmelerim ardından avukat maaşlarına yılın ikinci yarısında yapılacak zam oranı belli oldu. 2020 yeni avukat maaşları ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, avukat yeni maaşı ne kadar? 2020 Temmuz zammı ile derecesine göre avukat maaşları kaç para? İşte cevaplar...

2020 AVUKAT YENİ MAAŞI NE KADAR?

2020 Haziran ayı enflasyon rakamlarına göre, avukat maaşlarına yüzde 5.75 oranında zam yapılacak. Buna göre, avukat (1/4) maaşı 6.728 TL'den 7.115 TL olacak.

HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziranda aylık bazda yüzde 1,13, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,69 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 12,62, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 6,17 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, haziran ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 11,88, yurt içi üretici fiyatları yüzde 7,74 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 1,13, Yİ-ÜFE yüzde 0,69 artış gösterdi. TÜFE, haziranda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 5,75, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,62 yükseldi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2019'a göre yüzde 6,89, geçen yılın haziran ayına göre yüzde 6,17 arttı.

BEKLENTİLER

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,7 olmuştu.