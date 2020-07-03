Başkomiser maaşı ne kadar oldu? 2020 Temmuz zammı sonrası başkomiser maaşı kaç para?
Son dakika... Başkomiser yeni maaşları ne kadar oldu? Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur maaşlarına ne kadar zam yapılacağı merak ediliyordu. İlk 6 aylık enflasyon verilerine göre memur maaşlarına yüzde 5.75 oranında zam yapılacak. Bu kapsamda yeni başkomiser maaşları merak edilmeye başlandı. Peki, başkomiser yeni maaşı ne kadar? 2020 Temmuz zammı ile derecesine göre başkomiser maaşları kaç para?
Son dakika... Başkomiser yeni maaşı ne kadar oldu? Başkomiser maaş zammı kaç para? TÜİK tarafından haziran ayı enflasyon verileri açıklandı. Bu gelişmelerim ardından başkomiser maaşlarına yılın ikinci yarısında yapılacak zam oranı belli oldu. 2020 yeni başkomiser maaşları ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, başkomiser yeni maaşı ne kadar? 2020 Temmuz zammı ile derecesine göre başkomiser maaşları kaç para? İşte cevaplar...
2020 BAŞKOMİSER YENİ MAAŞI NE KADAR?
2020 Haziran ayı enflasyon rakamlarına göre, başkomiser maaşlarına yüzde 5.75 oranında zam yapılacak. Buna göre, başkomiser (3/1) maaşı 6.899 TL'den 7.296 TL olacak.
HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziranda aylık bazda yüzde 1,13, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,69 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 12,62, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 6,17 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, haziran ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 11,88, yurt içi üretici fiyatları yüzde 7,74 arttı.
Aylık bazda TÜFE yüzde 1,13, Yİ-ÜFE yüzde 0,69 artış gösterdi. TÜFE, haziranda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 5,75, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,62 yükseldi.
Yİ-ÜFE ise Aralık 2019'a göre yüzde 6,89, geçen yılın haziran ayına göre yüzde 6,17 arttı.
BEKLENTİLER
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,7 olmuştu.
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