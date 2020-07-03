03 Temmuz 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: En düşük memur maaşı ne kadar oldu? 3 Temmuz TÜİK memur enflasyon farkı zam oranı ne oldu?

Son dakika: En düşük memur maaşı ne kadar oldu? 3 Temmuz TÜİK memur enflasyon farkı zam oranı ne oldu?

Son dakika... ne kadar oldu? Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklileri heyecan içinde bugün açıklanacak enflasyon rakamlarını bekliyordu. TÜİK tarafından 6 aylık enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre, toplu sözleşmeden kaynaklı olarak yılın ilk yarısında yüzde 4'lük zam alan devlet memurlarının haziran ayında alacağı enflasyon farkı belli oldu. Peki, en düşük memur maaşı ne kadar oldu? 3 Temmuz TÜİK memur enflasyon farkı zam oranı ne oldu? İşte cevaplar...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.07.2020 Güncelleme Tarihi: 03.07.2020
ABONE OL
Son dakika: En düşük memur maaşı ne kadar oldu? 3 Temmuz TÜİK memur enflasyon farkı zam oranı ne oldu?

Son dakika... Memur enflasyon farkı zam oranı ne kadar oldu? Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklileri heyecan içinde bugün açıklanacak enflasyon rakamlarını bekliyordu. TÜİK tarafından 6 aylık enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre, toplu sözleşmeden kaynaklı olarak yılın ilk yarısında yüzde 4'lük zam alan devlet memurlarının haziran ayında alacağı enflasyon farkı belli oldu. Peki, en düşük memur maaşı ne kadar oldu? 3 Temmuz TÜİK memur enflasyon farkı zam oranı ne oldu? İşte cevaplar...

MEMUR ENFLASYON FARKI ZAM ORANI NE OLDU?

Haziran ayı enflasyonunun belli olmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerine verilecek fark belli oldu. Memurlara yüzde 5.75 oranında zam yapılacak.

Detaylar birazdan...

Son dakika: TÜİK Haziran 2020 enflasyon oranı nedir? 6 aylık TÜİK TEFE TÜFE enflasyon rakamları ne oldu? SON DAKİKA: TÜİK HAZİRAN 2020 ENFLASYON ORANI NEDİR? 6 AYLIK TÜİK TEFE TÜFE ENFLASYON RAKAMLARI NE OLDU?
Son dakika: Kira artış oranı 2020 Temmuz ayı ne kadar oldu? Temmuz ayı TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama SON DAKİKA: KİRA ARTIŞ ORANI 2020 TEMMUZ AYI NE KADAR OLDU? TEMMUZ AYI TEFE TÜFE KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziranda aylık bazda yüzde 1,13, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,69 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 12,62, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 6,17 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, haziran ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 11,88, yurt içi üretici fiyatları yüzde 7,74 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 1,13, Yİ-ÜFE yüzde 0,69 artış gösterdi. TÜFE, haziranda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 5,75, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,62 yükseldi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2019'a göre yüzde 6,89, geçen yılın haziran ayına göre yüzde 6,17 arttı.

BEKLENTİLER

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,7 olmuştu.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA