Son dakika: En düşük memur maaşı ne kadar oldu? 3 Temmuz TÜİK memur enflasyon farkı zam oranı ne oldu?
Son dakika... Memur enflasyon farkı zam oranı ne kadar oldu? Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklileri heyecan içinde bugün açıklanacak enflasyon rakamlarını bekliyordu. TÜİK tarafından 6 aylık enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre, toplu sözleşmeden kaynaklı olarak yılın ilk yarısında yüzde 4'lük zam alan devlet memurlarının haziran ayında alacağı enflasyon farkı belli oldu. Peki, en düşük memur maaşı ne kadar oldu? 3 Temmuz TÜİK memur enflasyon farkı zam oranı ne oldu? İşte cevaplar...
Son dakika... Memur enflasyon farkı zam oranı ne kadar oldu? Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklileri heyecan içinde bugün açıklanacak enflasyon rakamlarını bekliyordu. TÜİK tarafından 6 aylık enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre, toplu sözleşmeden kaynaklı olarak yılın ilk yarısında yüzde 4'lük zam alan devlet memurlarının haziran ayında alacağı enflasyon farkı belli oldu. Peki, en düşük memur maaşı ne kadar oldu? 3 Temmuz TÜİK memur enflasyon farkı zam oranı ne oldu? İşte cevaplar...
MEMUR ENFLASYON FARKI ZAM ORANI NE OLDU?
Haziran ayı enflasyonunun belli olmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerine verilecek fark belli oldu. Memurlara yüzde 5.75 oranında zam yapılacak.
Detaylar birazdan...
HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziranda aylık bazda yüzde 1,13, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,69 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 12,62, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 6,17 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, haziran ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 11,88, yurt içi üretici fiyatları yüzde 7,74 arttı.
Aylık bazda TÜFE yüzde 1,13, Yİ-ÜFE yüzde 0,69 artış gösterdi. TÜFE, haziranda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 5,75, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,62 yükseldi.
Yİ-ÜFE ise Aralık 2019'a göre yüzde 6,89, geçen yılın haziran ayına göre yüzde 6,17 arttı.
BEKLENTİLER
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,7 olmuştu.
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