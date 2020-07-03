Emekli maaşı Temmuz zammı son dakika! 2020 SSK Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar oldu?
Son dakika...Emekli maaşı Temmuz zammı ne kadar oldu? Milyonlarca emeklinin yakından takip ettiği enflasyon oranı açıklandı. Enflasyon rakamları ile birlikte memur ve emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu. Bu yılın ilk 6 aylık enflasyonuna göre zamlı maaş alacak emekliler, zam oranını merak ediyor. Peki, emekli maaşı Temmuz zammı ne kadar oldu? 2020 SSK Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar oldu? İşte cevaplar...
Son dakika... Emekli maaşı zam oranı ne oldu? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı. İlk 6 aylık enflasyon oranına göre, memur ve emeklilerin maaşlarında artış olacak. SSK ve Bağkur emeklilerinin heyecanla beklediği zam oranı belli oldu. 2020 Temmuz zammı emekli maaşı ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, emekli maaşı Temmuz zammı ne kadar oldu? 2020 SSK Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar oldu? İşte merak edilenler...
EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLDU?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ocak-haziran döneminde yüzde 5.75 oranında arttı.
HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziranda aylık bazda yüzde 1,13, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,69 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 12,62, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 6,17 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, haziran ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 11,88, yurt içi üretici fiyatları yüzde 7,74 arttı.
Aylık bazda TÜFE yüzde 1,13, Yİ-ÜFE yüzde 0,69 artış gösterdi. TÜFE, haziranda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 5,75, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,62 yükseldi.
Yİ-ÜFE ise Aralık 2019'a göre yüzde 6,89, geçen yılın haziran ayına göre yüzde 6,17 arttı.
BEKLENTİLER
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,7 olmuştu.
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