Son dakika: Enflasyon rakamları açıklandı
Son dakika haberine göre TÜİK, haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre tüketici enflasyonu haziran ayında yüzde 1.13 yıllık yüzde 12.62 oldu. Beklenti aylık 0.70 artış ile yıllık yüzde 12.14 seviyesindeydi. bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 22,41 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 19,80 ile çeşitli mal ve hizmetler ve yüzde 14,95 ile konut oldu
Haziran ayına ilişkin tüketici enflasyonu rakamları açıklandı.
TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,13, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 5,75, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,62 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,88 artış gerçekleşti. Yıllık en düşük artış yüzde 4,84 ile haberleşme grubunda gerçekleşti.
Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 6,32 ile eğlence ve kültür, yüzde 9,74 ile ev eşyası ve yüzde 10,66 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 22,41 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 19,80 ile çeşitli mal ve hizmetler ve yüzde 14,95 ile konut oldu.
Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Haziran ayında azalış gösteren tek ana grup yüzde 1,60 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. En az artış gösteren gruplar ise yüzde 0,70 ile konut, yüzde 0,87 ile alkollü içecekler ve tütün ve yüzde 0,97 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Haziran ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, yüzde 4,49 ile ulaştırma, yüzde 2,83 ile lokanta ve oteller ve yüzde 2,45 ile eğlence ve kültür oldu.
Haziran 2020'de, endekste kapsanan 418 maddeden, 71 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 57 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 290 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.
Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık yüzde 11,95, aylık yüzde 1,86 arttı
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2020 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,86, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 5,72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,95 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,42 artış gerçekleşti.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Libya ile Türkiye'den önemli hedef!
- Bakan açıkladı: Elektriğe yeni tarife geliyor
- Bakan Albayrak'tan Katar paylaşımı
- Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar?
- Haziran 2020 enflasyon oranı nedir?
- Enflasyon verileri nasıl gelecek? Doç. Dr. Nurullah Gür A Haber’de değerlendirdi
- CHP’li Bekaroğlu’nun Wikileaks belgeleri ortaya çıktı!
- TOGG bir tescil daha aldı
- Yeni memur maaşları ne kadar olacak?
- Yeni normal rekoru! Tıbbi üründe tarihi başarı...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: TÜİK Haziran 2020 enflasyon oranı nedir? 6 aylık TÜİK TEFE TÜFE enflasyon rakamları ne oldu?
- Son dakika: Kira artış oranı 2020 Temmuz ayı ne kadar oldu? Temmuz ayı TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama
- BİM aktüel 3 Temmuz 2020 kataloğu! Boyun tipi fan dikkat çekiyor! İşte BİM market cuma kampanyaları
- Hayırlı Cumalar! En yeni cuma mesajları ile sevdiklerinizin cumasını kutlayın! Resimli kısa ve öz cuma mesajları
- Dev kampanya! BİM'de cuma gününe o ürünler damga vuracak! İşte 3 Temmuz 2020 BİM Aktüel ürünler kataloğu
- Heyecan dorukta! Memur zam oranı ne kadar? 2020 Temmuz zammı ile memur maaşı ne kadar olacak?
- AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 AÖF final sınavı ne zaman bitiyor? Sınav girişi nasıl yapılır?
- TOKİ Erzincan kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Erzincan kura çekiliş sonuçları sorgulama
- Netflix'ten Eltilerin Savaşı sürprizi! Eltilerin Savaşı Netflix'e ne zaman gelecek? İşte tarihi...
- Çocuğum hangi okula gidecek? 2020-2021 ilkokul ortaokul kayıtları ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman açılacak?
- ALES/1 yeni başvuru tarihi ne zaman? ALES ücreti ne kadar? 2020 ALES ne zaman ne zaman?
- TOKİ Sivas Akıncılar 2. atep kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Sivas kura sonuçları sorgulama