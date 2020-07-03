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Haberler Galeri Son dakika: Kira artış oranı 2020 Temmuz ayı ne kadar oldu? Temmuz ayı TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama

Son dakika: Kira artış oranı 2020 Temmuz ayı ne kadar oldu? Temmuz ayı TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama

Son dakika haberi... Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar oldu? TÜİK tarafından 2020 Haziran ayı enflasyon rakamları bugün açıklanacak. Enflasyon verilerinin yanı sıra en çok merak edilenler arasında "kira artış oranı" yer alıyor. Geçtiğimiz ay %12,10 artış gerçekleşmişti. Bu ay yapılacak zam oranlarını merak eden kiracılar ve ev sahipleri konu ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, 2020 Temmuz kira artış oranı ne kadar oldu? Temmuz ayı TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 03.07.2020 09:37 Güncelleme Tarihi: 03.07.2020 10:05
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Son dakika: Kira artış oranı 2020 Temmuz ayı ne kadar oldu? Temmuz ayı TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama

Son dakika... Temmuz ayı kira artış oranı na kadar oldu? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamları merakla bekleniyor. Enflasyon rakamları ile birlikte ev sahipleri ve kiracıların yakından takip ettiği "kira artış oranı" da belli olacak. Geçtiğimiz ay on iki aylık ortalamalara göre %12,10 artış gerçekleşmişti. Temmuz ayı artış oranı için araştırmalar sürüyor. Peki, Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar oldu? 2020 Temmuz ayı TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: Kira artış oranı 2020 Temmuz ayı ne kadar oldu? Temmuz ayı TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama

TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,13, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,75, bir önceki yılın aynı ayına göre %12,62 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,88 artış gerçekleşti.

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Son dakika: Kira artış oranı 2020 Temmuz ayı ne kadar oldu? Temmuz ayı TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama

HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,36, bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,57, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,10 artış gerçekleşti.

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Son dakika: Kira artış oranı 2020 Temmuz ayı ne kadar oldu? Temmuz ayı TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama

MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %0,85, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,16, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,94 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,66 artış gerçekleşti.

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Son dakika: Kira artış oranı 2020 Temmuz ayı ne kadar oldu? Temmuz ayı TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama

NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %0,57, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,29, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,86 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,33 artış gerçekleşti.