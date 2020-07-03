Son dakika: Kira artış oranı 2020 Temmuz ayı ne kadar oldu? Temmuz ayı TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama

Son dakika haberi... Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar oldu? TÜİK tarafından 2020 Haziran ayı enflasyon rakamları bugün açıklanacak. Enflasyon verilerinin yanı sıra en çok merak edilenler arasında "kira artış oranı" yer alıyor. Geçtiğimiz ay %12,10 artış gerçekleşmişti. Bu ay yapılacak zam oranlarını merak eden kiracılar ve ev sahipleri konu ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, 2020 Temmuz kira artış oranı ne kadar oldu? Temmuz ayı TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır? İşte merak edilenler...