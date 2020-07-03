Son dakika: TÜİK Haziran 2020 enflasyon oranı nedir? 6 aylık TÜİK TEFE TÜFE enflasyon rakamları ne oldu?
Son dakika... Haziran 2020 enflasyon oranı ne oldu? 6 aylık enflasyon verileri ile memur ve emeklilerin maaşlarında artış olacak. 16 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen enflasyon beklenti anketinde TÜFE'nin yüzde 0,70 artması bekleniyordu. TÜİK tarafından haziran ayı enflasyon oranı açıklandı. Milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği TÜİK Haziran ayı enflasyon oranı ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, TÜİK Haziran 2020 enflasyon oranı nedir? 6 aylık TÜİK TEFE TÜFE enflasyon rakamları ne oldu? İşte cevaplar...
Son dakika haberi... Haziran ayına ilişkin tüketici enflasyonu rakamları açıklandı.
TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,13, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 5,75, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,62 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,88 artış gerçekleşti.
Yıllık en düşük artış yüzde 4,84 ile haberleşme grubunda gerçekleşti
Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 6,32 ile eğlence ve kültür, yüzde 9,74 ile ev eşyası ve yüzde 10,66 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 22,41 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 19,80 ile çeşitli mal ve hizmetler ve yüzde 14,95 ile konut oldu.
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- Son dakika: TÜİK Haziran 2020 enflasyon oranı nedir? 6 aylık TÜİK TEFE TÜFE enflasyon rakamları ne oldu?
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