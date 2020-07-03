CHP’li Bekaroğlu’nun Wikileaks belgeleri ortaya çıktı!
AK Parti eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek, CHP Milletvekili Mehmet Bekaroğlu’nun WikiLeaks’ta yer alan ve telgrafla görüşen Janice G. Weiner ile ilgili görüşmesinden kesitleri paylaştı. Gökçek, “Peki soruyorum, Bekaroğlu’nun bu ajanlar ile gizli görüşmesinin sebebi nedir? Bunları neden ve nereden tanımaktadır? Basına bile sızmayan görüşmelerinde Türkiye aleyhine demeç vermek bir mv’ne ne kazandırır. Yorumu size bırakıyorum. Sizlere sesleniyorum. Dost düşman kim ola?” dedi. Sabah Gazetesi'nden Damla Kaya'nın haberi...
AK Parti eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek sosyal medya hesabından CHP Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun WikiLeaks'ta yer alan bazı bilgileri paylaştı. Bu bilgilere göre Bekaroğlu'nun Janice G. Weiner'in telgraf yoluyla iletişime geçtiği belirtildi. İşte Gökçek'in WikiLeaks belgelerine dayandırarak sosyal medyadan paylaştığı o belgeler ve iletiler:
CHP'Lİ BEKAROĞLU WEINER İLE TELGRAFLA NE KONUŞTU?
"Bildiğiniz gibi WikiLeaks, isimsiz ve önemli kaynaklar tarafından sağlanan haber sızıntılarını ve çok gizli belgeleri yayınlayan kar amacı olmayan bir web sayfasıdır. WikiLeaks bugüne kadar dünya da pekçok karışık İlişkileri deşifre etti.
Merkez sağdan merkez sola geçmesi ve bir çok kez fikir değiştirmeleri ile tanınan CHP Milletvekili Mehmet Bekaroğlunun garip ilişkileri dikkatimi çekti. WikiLeaks kaynaklarına göre Bekaroğlu Hrant Dink suikastı ile alakalı Janice G. Weiner ile görüşüyor.
"AMERİKAN İSTİHBARAT KURUMLARINA HABER SIZDIRAN BİR ŞAHIS"
Janice G. Weiner kimdir peki? Bu hanım CIA ve NSC gibi Amerikan istihbarat kurumlarına haber sızdıran bir şahıs. Bu şahıs Bekaroğlu ile görüşmelerini 26 ocak 2007 de ÇOK GİZLİ olarak CIA TELGRAF yolu ile geçiyor.
Şu ayrıntıyı görmemezlikten gelmeyin. Email değil, telefon değil, özel mektup değil. Çözülmesi zor telgraf ile. Bekaroğlu, Türkiyedeki genç işsiz oranının çok yüksek olduğunu ve bu gençlerin devletin birliğini koruma amaçlı suikastlara teşebbüs ettirildiğini iddaa ediyor.
Peki soruyorum, Bekaroğlu'nun bu ajanlar ile gizli görüşmesinin sebebi nedir?Bunları neden ve nereden tanımaktadır? Basına bile sızmayan görüşmelerinde Türkiye aleyhine demeç vermek bir mv'ne ne kazandırır. Yorumu size bırakıyorum. SİZLERE SESLENİYORUM. DOST DÜŞMAN KİM OLA?"
2️⃣Merkez sağdan merkez sola geçmesi ve bir çok kez fikir değiştirmeleri ile tanınan CHP Milletvekili Mehmet Bekaroğlunun garip ilişkileri dikkatimi çekti. WikiLeaks kaynaklarına göre Bekaroğlu Hrant Dink suikastı ile alakalı Janice G. Weiner ile görüşüyor. pic.twitter.com/y1wXWGUrdR— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) July 2, 2020
DAMLA KAYA - SABAH
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