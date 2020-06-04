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Son dakika: Yerli otomobilde yeni gelişme!

Türkiye'nin ve Ticaret A.Ş. kısa adı ile 'un açıklamasında, " Olumlu Raporunun ardından faaliyetlerimizi daha da hızlandıracak ’ni de aldık. Türkiye’nin mobilite ekosistemini oluşturmak üzere çıktığımız 'Yeniliğe Yolculuk' hız kesmeden devam ediyor" denildi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.06.2020 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020
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YERLİ OTOMOBİLDE YENİ GELİŞME!

Türkiye'nin ve Ticaret A.Ş. kısa adı ile 'un Twitter açıklamasında, " Olumlu Raporunun ardından faaliyetlerimizi daha da hızlandıracak 'ni de aldık." bilgisine yer verildi.

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TOGG, mesajında "Türkiye'nin mobilite ekosistemini oluşturmak üzere çıktığımız 'Yeniliğe Yolculuk' hız kesmeden devam ediyor" denildi.


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