Son dakika: Yerli otomobilde yeni gelişme!

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. kısa adı ile TOGG'un Twitter açıklamasında, "ÇED Olumlu Raporunun ardından faaliyetlerimizi daha da hızlandıracak Yatırım Teşvik Belgesi'ni de aldık." bilgisine yer verildi.

TOGG, mesajında "Türkiye'nin mobilite ekosistemini oluşturmak üzere çıktığımız 'Yeniliğe Yolculuk' hız kesmeden devam ediyor" denildi.



