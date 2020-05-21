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Haberler Galeri 2022 yollara çıkacak yerli otomobilde yeni gelişme: İlk kazma vuruldu! Haziranda temel atılacak

2022 yollara çıkacak yerli otomobilde yeni gelişme: İlk kazma vuruldu! Haziranda temel atılacak

Başkan Erdoğan tarafından aralık ayında tanıtımı yapılan ve 2022 yılında yollara çıkması beklenen yerli otomobilin fabrikasında alt yapı işlemleri tamamlandı. ÇED raporu ve zemin etütleri gerçekleştirilen dev askeri arazide bulunan yapıların yıkımına da başlandı. Koronavirüsten dolayı ufak bir erteleme olan temel atma törenin ise haziran ayında gerçekleştirilebileceği öngörülüyor.

Giriş Tarihi: 21.05.2020 10:27 Güncelleme Tarihi: 21.05.2020 10:29
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2022 yollara çıkacak yerli otomobilde yeni gelişme: İlk kazma vuruldu! Haziranda temel atılacak

Geçtiğimiz yıl aralık ayında Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde düzenlenen görkemli bir törenle görücüye çıkarılan yerli otomobilin üretileceği fabrika için hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu tamamlandı.

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2022 yollara çıkacak yerli otomobilde yeni gelişme: İlk kazma vuruldu! Haziranda temel atılacak

ÇED raporunun yanı sıra Gemlik'te denize sıfır bin dönüm askeri kamp arazisi üzerine inşa edilecek dev tesisin zemin etütleri de gerçekleştirilirken, elektrik, su ve doğal gaz gibi gerekli olan tüm alt yapı da hazır hale getirildi.

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2022 yollara çıkacak yerli otomobilde yeni gelişme: İlk kazma vuruldu! Haziranda temel atılacak

İLK KAZMA VURULDU
2022 yılında üretime başlanması planlanan fabrikanın inşaatının 18 ayda tamamlanması hedeflenirken heyecanla beklenen temel atma törenin ise haziran ayında yapılacağı öngörülüyor.

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2022 yollara çıkacak yerli otomobilde yeni gelişme: İlk kazma vuruldu! Haziranda temel atılacak

Öte yandan "Türkiye'nin Otomobili"nin fabrikasının kuruluşuna ilişkin çalışmalar kapsamında mart ayında düzenlenmesi planlanan ancak koronavirüs salgınından dolayı ertelenen tanıtım toplantısının da haziran ayında gerekli tedbir alınarak yapılması planlanıyor.

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2022 yollara çıkacak yerli otomobilde yeni gelişme: İlk kazma vuruldu! Haziranda temel atılacak

Temel atma öncesi 1 milyon metrekarelik dev arazide hummalı bir çalışma da aralıksız sürüyor.Yeni Şafak'ın haberine göre; askeri kamp arazisi üzerinde bulunan yapılar yıkılırken, fabrika inşaatı için gerekli olan işlemlere de başlandı.