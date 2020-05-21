2022 yollara çıkacak yerli otomobilde yeni gelişme: İlk kazma vuruldu! Haziranda temel atılacak

Başkan Erdoğan tarafından aralık ayında tanıtımı yapılan ve 2022 yılında yollara çıkması beklenen yerli otomobilin fabrikasında alt yapı işlemleri tamamlandı. ÇED raporu ve zemin etütleri gerçekleştirilen dev askeri arazide bulunan yapıların yıkımına da başlandı. Koronavirüsten dolayı ufak bir erteleme olan temel atma törenin ise haziran ayında gerçekleştirilebileceği öngörülüyor.

Giriş Tarihi: 21.05.2020 10:27 Güncelleme Tarihi: 21.05.2020 10:29 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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